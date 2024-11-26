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Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Киев  •  УНН

 • 21454 просмотра

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Проверка образа жизни и.о. заместителя председателя ГНС Сокура еще продолжается, говорят в НАПК.

Мониторинг образа жизни исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, который проводит Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, еще не завершен. Об этом сообщили в НАПК в ответ на запрос УНН.

Контекст

По данным УНН, Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Ранее Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить, почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

"В ответ на ваш запрос сообщаем, что в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции еще продолжается мониторинг образа жизни в отношении исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура", - сообщили в НАПК.

Добавим

Против Сокура также расследуется уголовное производство. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Интересно то, что комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики до сих пор никак не отреагировал на такую ситуацию с одним из руководителей налоговой. Не исключено, что отсутствие реакции связано с тем, что до назначения в ГНС Сокур был помощником главы этого комитета Даниила Гетманцева и параллельно работал в юридической компании "Юримекс", которую связывают с Даниилом Гетманцевым. Поэтому нардеп, несмотря на то, что публично декларирует нетерпимость к нарушениям законодательства налоговиками, вероятно прикладывает максимум усилий, чтобы "отмазать" своего ставленника, как называют Сокура в СМИ.

Напомним

В апреле 2022 года Сокур провалил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда молодому чиновнику эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая - он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками. 

Как утверждают собеседники агентства из числа сотрудников налоговой, после того, как Сокур получил руководящую должность, именно с его помощью Гетманцев начал контролировать кадровую политику государственного органа и назначать на должности лояльных людей. В частности, и.о. заместителя председателя ГНС лично ездит по регионам, чтобы назначить или уволить руководителей региональных налоговых. 

Кроме того, по данным СМИ, Сокур взял на себя ключевые прибыльные и одновременно коррумпированные направления работы налоговой. Речь идет в частности о лицензировании, назначении налоговых проверок, а также работе с налоговыми накладными и расчетами корректировки. 

Поэтому неудивительно, что Гетманцев, публично декларирующий нулевую терпимость к коррупции в налоговой и нарушениям, которые допускают ее должностные лица, похоже, "закрывает глаза" на вероятные преступления своего ставленника. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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