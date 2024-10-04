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Гетманцев покриватиме Сокура до останнього. Ексвійськовий розповів, чи відповідатиме найвпливовіший податківець за неправду в декларації

Гетманцев покриватиме Сокура до останнього. Ексвійськовий розповів, чи відповідатиме найвпливовіший податківець за неправду в декларації

Київ • УНН

 • 205733 перегляди

Ексвійськовий розповів, чи відповідатиме найвпливовіший податківець за неправду в декларації.

Виконувач обовʼязків заступника голови Державної податкової служби України Євгеній Сокур найімовірніше продовжить працювати на своїй посаді, адже має покровителя в особі голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній військовий, лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

Контекст

Раніше УНН розповідав, що в.о. заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав у документі дані про свою співмешканку. Сокур у ході слідства по справі про нібито замах на нього сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє, чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Окрім того, в 2022 році він задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, однак ці кошти не були відображені в його декларації за 2023 рік. Це може свідчити про порушення законодавства, що вимагає повідомляти про значні зміни в майновому стані. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", декларант зобов'язаний протягом 10 днів повідомляти про такі зміни. За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити, чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

Потенційно, я думаю, що скоріш за все можуть відкрити якесь там провадження, де він чи свідок, чи ще хтось, задля того, щоб просто поставити галочку, що якась там діяльність ведеться. Але я думаю, що Сокур продовжить працювати, тому що він, як ви кажете, людина Гетманцева, це факт, і Гетманцев буде його покривати до останнього, і він залишиться на своїй посаді, скоріш за все, поки Гетманцев буде ним задоволеним, або поки Гетманцев займає свою посаду і має свій вплив

- зазначив Гудименко.

На його думку, ДПС потребує повного перезавантаження і очищення від впливу Гетманцева. Окрім того, за словами Гудименка, при податковій повинна бути створена наглядова рада, у складі якої будуть іноземні фахівці.

"Чи потрібно перезавантажувати – так, потрібно. Повністю. Питання полягає дещо в іншому: якщо ми її просто перезавантажимо, просто там змінили верхівку і побігли далі, Гетманцев лишається на своєму місці, просто прийшли інші люди, які працюють на Гетманцева, який тоді сенс в цій перебудові? Перезавантаження заради перезавантаження, заради галочки. Скільки б разів ви комп’ютер не перезавантажували – там лишається та сама операційна система. Тож, відповідно, потрібно створити постійно працюючий орган нагляду включно з іноземцями, яких набагато важко корумпувати ніж наших, і потрібно мати ради громадського контролю з українських активістів, з представників, можливо, бізнесу, з тих яких податкова ще не затравила, і яка може постійно контролювати цей орган, одягаючи йому на шию нашийник і примушувати цей орган діяти в рамках закону", - запропонував він.

Додамо

Як зʼясувалося, 21 квітня 2022 року ДПС зверталася до НАЗК з проханням провести перевірку моніторинг щодо Євгенія Сокура. Моніторинг не відбувся через воєнний стан, оголошений через широкомасштабне вторгнення росії в Україну, і в податковій не могли не знати, що перевірки не буде.

Цікаво, що в квітні 2022 року Євгеній Сокур проходив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС, однак конкурс колишній помічник голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева тоді провалив. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду. Тобто вона фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді ні дня не працювавшому у ДПС Сокуру ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня - він отримав цю керівну посаду. Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона не покинула органи ДПС, обійнявши посаду директора Департаменту управління ризиками.

За даними ЗМІ, саме в 2022 році в.о. заступника голови податкової Сокур використав нульову декларацію і вказав 2,5 мільйони гривень, легальне походження яких за інших обставин він би не зміг пояснити перевіряльникам. Тобто це означає, що раніше він їх від податкової фактично приховав, і в разі проведення моніторингу НАЗК, імовірно, він би не пройшов перевірку. 

Нагадаємо

Раніше УНН розповідав, що замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура викликає багато запитань щодо його достовірності. Він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінального провадження проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Ідеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов'язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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