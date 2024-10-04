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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 11:50  •  19570 просмотра

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Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации.

Исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур скорее всего продолжит работать на своей должности, ведь имеет покровителя в лице председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал бывший военный, лидер партии "Демократична сокира" Юрий Гудименко.

Контекст

Ранее УНН рассказывал, что и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет, был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Кроме того, в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить, почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Потенциально, я думаю, что скорее всего могут открыть какое-то там производство, где он или свидетель, или еще кто-то, для того, чтобы просто поставить галочку, что какая-то там деятельность ведется. Но я думаю, что Сокур продолжит работать, потому что он, как вы говорите, человек Гетманцева, это факт, и Гетманцев будет его покрывать до последнего, и он останется на своей должности, скорее всего, пока Гетманцев будет им доволен, или пока Гетманцев занимает свою должность и имеет свое влияние

- отметил Гудименко.

По его мнению, ГНС нуждается в полной перезагрузке и очищении от влияния Гетманцева. Кроме того, по словам Гудименко, при налоговой должен быть создан наблюдательный совет, в составе которого будут иностранные специалисты.

"Нужно ли перезагружать - да, нужно. Полностью. Вопрос заключается несколько в другом: если мы ее просто перезагрузим, просто там сменили верхушку и побежали дальше, Гетманцев остается на своем месте, просто пришли другие люди, которые работают на Гетманцева, какой тогда смысл в этой перестройке? Перезагрузка ради перезагрузки, ради галочки. Сколько бы раз вы компьютер не перезагружали - там остается та же операционная система. Поэтому, соответственно, нужно создать постоянно работающий орган надзора, включая иностранцев, которых гораздо труднее коррумпировать, чем наших, и нужно иметь совет общественного контроля из украинских активистов, из представителей, возможно, бизнеса, из тех, которых налоговая еще не затравила, и который может постоянно контролировать этот орган, одевая ему на шею ошейник и заставлять этот орган действовать в рамках закона", - предложил он.

Добавим

Как выяснилось, 21 апреля 2022 года ГНС обращалась в НАПК с просьбой провести проверку мониторинг в отношении Евгения Сокура. Мониторинг не состоялся из-за военного положения, объявленного из-за широкомасштабного вторжения россии в Украину, и в налоговой не могли не знать, что проверки не будет.

Интересно, что в апреле 2022 года Евгений Сокур проходил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС, однако конкурс бывший помощник главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева тогда провалил. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда ни дня не работавшему в ГНС Сокуру эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая - он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками.

По данным СМИ, именно в 2022 году и.о. заместителя главы налоговой Сокур использовал нулевую декларацию и указал 2,5 миллиона гривен, легальное происхождение которых при других обстоятельствах он бы не смог объяснить проверяющим. То есть это означает, что ранее он их от налоговой фактически скрыл, и в случае проведения мониторинга НАПК, вероятно, он бы не прошел проверку. 

Напомним

Ранее УНН рассказывал, что покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценировано, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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