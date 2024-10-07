Скандали у податковій: як Гетманцев "не помічає" порушень свого протеже

Вплив голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева на податкову службу постійно привертає увагу громадськості. Цього разу в центрі скандалу опинився один з його ставлеників — виконуючий обовʼязки заступника голови ДПС Євгеній Сокур. Нещодавні викриття з боку журналістів ставлять під сумнів чесність і прозорість його дій, вказуючи на можливі порушення закону. Однак Гетманцев, здається, не просто заплющує очі на ці обвинувачення, що викликає питання щодо його справжніх мотивів, а й намагатиметься допомогти своєму протеже уникнути відповідальності, пише УНН.

Порушення, на які закривають очі

За даними УНН, Євгеній Сокур вніс в декларацію за 2023 рік ймовірно недостовірні дані. Зокрема, він не вказав, в документі дані про свою співмешканку. Сокур в ході слідства по справі про нібито замах на нього, сам розповів правоохоронцям, що із 2016 року проживає разом із дівчиною на імʼя Аліна у квартирі на проспекті Лобановського, 6-Д. Проте у своїх деклараціях Сокур жодного разу не згадав про свою співмешканку. Після депутатського звернення члена Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної НАЗК розпочало перевірку щодо Євгенія Сокура. В Агентстві у відповідь на запит УНН також підтвердили, що проводять моніторинг. Голова Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко зазначила, що Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє чи був спільний побут у Сокура з його співмешканкою Аліною.

Також в 2022 році він задекларував дохід від продажу цінних паперів на суму 2,6 млн грн, однак ці кошти не були відображені в його декларації за 2023 рік. Це може свідчити про порушення законодавства, що вимагає повідомляти про значні зміни в майновому стані. Згідно зі ст. 52 Закону України "Про запобігання корупції", декларант зобов'язаний протягом 10 днів повідомляти про такі зміни. За словами члена Національної асоціації адвокатів Олександра Золотухіна, чиновник може спробувати пояснити чому він не задекларував ці витрати тим, що веде такий спосіб життя і, наприклад, любить смачно поїсти.

Окрім того, замах на в.о. заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокур, який нібито відбувся у серпні 2023 року, викликає багато запитань щодо його достовірності. Журналісти припускають, що він міг бути інсценованим, щоб відвернути увагу від кримінальної справи проти Сокура за зловживання службовим становищем.

Йдеться про кримінальне провадження, відкрите що 4 листопада 2022 року за ч. 3 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень виконувачем обов`язків заступника голови ДПС України Євгенієм Сокуром, який 26 жовтня 2022 року прийняв розпорядження про анулювання ліцензії ПАТ "Укртатнафта" на виробництво пального. Такі дії Сокура за версією слідства спричинили тяжкі наслідки товариству, а також державі у вигляді неможливості виконання мобілізаційних завдань Міноборони з виробництва та постачання нафтопродуктів для потреб оборони та обороноздатності держави.

Експерти, опитані УНН припускали, що допомогти Сокуру уникнути переслідування з боку правоохоронних органів міг голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев.

Сокур VS Гетманцев

Про те, що Євгеній Сокур – людина Гетманцева у податковій, чутки ширяться вже кілька років. Раніше чиновник був помічником народного депутата у Верховній Раді і паралельно працював у юридичній компанії "Юрімекс", яку повʼязують з Данилом Гетманцевим.

Ймовірно Сокур настільки запав у душу голові податкового комітету, що народилася ідея призначити талановитого молодика в податкову. Проте із призначенням Сокура, який до того жодного дня не працював в органах податкової, виникли складнощі.

В квітні 2022 року він провалив відбір на посаду очільника департаменту економічного аналізу ДПС. Переможницею відбору 18 квітня 2022 року оголосили Марину Баряхтар, яка, за даними ЗМІ, через три дні відмовилася обійняти посаду. Тобто вона фактично поступилася місцем Сокуру, якого ЗМІ називають правою рукою Гетманцева у податковій. Тоді молодому чиновнику ця посада була необхідна як проміжний етап до крісла в.о. заступника голови Державної податкової служби України. Адже всього за два тижні - 7 травня він отримав цю керівну посаду. Не виключено, що з Барахтяр існувала домовленість, бо й вона не покинула органи ДПС обійнявши посаду директора Департаменту управління ризиками.

Як стверджують співрозмовники агентства із числа працівників податкової, після того, як Сокур отримав керівну посаду, саме з його допомогою Гетманцев почав контролювати кадрову політику державного органу і призначати на посади лояльних людей. Зокрема, в.о. заступника голови ДПС особисто їздить регіонами, щоб призначити чи звільнити керівників регіональних податкових.

Крім того, за даними ЗМІ, Сокур взяв на себе ключові найприбутковіші і водночас найкорумпованіші напрямки роботи податкової. Йдеться зокрема про ліцензування, призначення податкових перевірок, а також роботу із податковими накладними та розрахунками коригування.

Тому не дивно, що Гетманцев, який декларує нульову терпимість до корупції в податковій і порушень, які допускають її посадовці, "закриває очі" на ймовірні злочини свого ставленика.

Колишній військовий, лідер партії "Демократична сокира" Юрій Гудименко переконаний, що голова податкового комітету Ради до останнього покриватиме свого протеже.

"Потенційно, я думаю, що скоріш за все можуть відкрити якесь там провадження, де він (Євгеній Сокур – ред.) чи свідок чи ще хтось, задля того щоб просто поставити галочку що якась там діяльність ведеться. Але я думаю, що Сокур продовжить працювати, тому що він, як ви кажете, людина Гетманцева, це факт, і Гетманцев буде його покривати до останнього і він залишиться на своїй посаді, скоріш за все, поки Гетманцев буде ним задоволеним, або поки Гетманцев займає свою посаду і має свій вплив", - зазначив Гудименко.

Суспільство вже давно помітило, що частина "підлеглих" Гетманцева залишається недоторканою, попри постійні скандали та публікації в ЗМІ. Дії Гетманцева, а точніше його бездіяльність, можуть стати черговим доказом, що впливові політики продовжують захищати своїх людей, навіть якщо це шкодить державним інтересам.