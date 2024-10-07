Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Влияние главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева на налоговую службу постоянно привлекает внимание общественности. На этот раз в центре скандала оказался один из его ставленников - исполняющий обязанности заместителя председателя ГНС Евгений Сокур. Недавние разоблачения со стороны журналистов ставят под сомнение честность и прозрачность его действий, указывая на возможные нарушения закона. Однако Гетманцев, кажется, не просто закрывает глаза на эти обвинения, что вызывает вопросы относительно его истинных мотивов, но и будет пытаться помочь своему протеже избежать ответственности, пишет УНН.

Нарушения, на которые закрывают глаза

По данным УНН, Евгений Сокур внес в декларацию за 2023 год вероятно недостоверные данные. В частности, он не указал, в документе данные о своей сожительнице. Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Также в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. По словам члена Национальной ассоциации адвокатов Александра Золотухина, чиновник может попытаться объяснить почему он не задекларировал эти расходы тем, что ведет такой образ жизни и, например, любит вкусно поесть.

Кроме того, покушение на и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура, которое якобы состоялось в августе 2023 года, вызывает много вопросов относительно его достоверности. Журналисты предполагают, что оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного дела против Сокура за злоупотребление служебным положением.

Речь идет об уголовном производстве, открытом 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий исполняющим обязанности заместителя председателя ГНС Украины Евгением Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО «Укртатнафта» на производство топлива. Такие действия Сокура по версии следствия повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Эксперты, опрошенные УНН предполагали, что помочь Сокуру избежать преследования со стороны правоохранительных органов мог глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Сокур VS Гетманцев

О том, что Евгений Сокур - человек Гетманцева в налоговой, слухи ходят уже несколько лет. Ранее чиновник был помощником народного депутата в Верховной Раде и параллельно работал в юридической компании «Юримекс», которую связывают с Даниилом Гетманцевым.

Вероятно Сокур настолько запал в душу председателю налогового комитета, что родилась идея назначить талантливого молодого человека в налоговую. Однако с назначением Сокура, который до того ни дня не работал в органах налоговой, возникли сложности.

В апреле 2022 года он провалил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда молодому чиновнику эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками.

Как утверждают собеседники агентства из числа работников налоговой, после того, как Сокур получил руководящую должность, именно с его помощью Гетманцев начал контролировать кадровую политику государственного органа и назначать на должности лояльных людей. В частности, и.о. заместителя председателя ГНС лично ездит по регионам, чтобы назначить или уволить руководителей региональных налоговых.

Кроме того, по данным СМИ, Сокур взял на себя ключевые прибыльные и одновременно коррумпированные направления работы налоговой. Речь идет в частности о лицензировании, назначении налоговых проверок, а также работе с налоговыми накладными и расчетами корректировки.

Поэтому неудивительно, что Гетманцев, декларирующий нулевую терпимость к коррупции в налоговой и нарушениям, которые допускают ее должностные лица, «закрывает глаза» на вероятные преступления своего ставленника.

Бывший военный, лидер партии «Демократична сокира» Юрий Гудименко убежден, что глава налогового комитета Рады до последнего будет покрывать своего протеже.

«Потенциально, я думаю, что скорее всего могут открыть какое-то там производство, где он (Евгений Сокур - ред.) или свидетель или еще кто-то, для того чтобы просто поставить галочку что какая-то там деятельность ведется. Но я думаю, что Сокур продолжит работать, потому что он, как вы говорите, человек Гетманцева, это факт, и Гетманцев будет его покрывать до последнего и он останется на своей должности, скорее всего, пока Гетманцев будет им доволен, или пока Гетманцев занимает свою должность и имеет свое влияние», - отметил Гудименко.

Общество уже давно заметило, что часть «подчиненных» Гетманцева остается неприкосновенной, несмотря на постоянные скандалы и публикации в СМИ. Действия Гетманцева, а точнее его бездействие, могут стать очередным доказательством, что влиятельные политики продолжают защищать своих людей, даже если это вредит государственным интересам.