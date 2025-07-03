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Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии

Киев • УНН

 • 721 просмотра

Съемки второго сезона сериала «Мистер и миссис Смит» перенесут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это решение связано с расширением программы налоговых льгот в Калифорнии, которая должна стимулировать возвращение крупных проектов в штат.

Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии

Съемки второго сезона шпионского сериала от Prime Video «Мистер и миссис Смит» с Дональдом Гловером переедут из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Решение об изменении локации совпало с расширением программы налоговых льгот в Калифорнии, которая должна стимулировать возвращение крупных проектов в штат.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Второй сезон будут снимать в округе Лос-Анджелес

- сообщают источники Deadline, хотя точные детали производства еще уточняются.

Губернатор Гэвин Ньюсом в среду объявил, что сериал переедет в Калифорнию, одновременно рекламируя "недавно одобренное финансирование государственной программы налоговых льгот на кино и телевидение в размере 750 миллионов долларов".

Первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» в основном снимали в Нью-Йорке, а также на живописных локациях Италии - в частности на озере Комо и в Доломитовых Альпах. Несмотря на то, что проект получил определенную поддержку, он не указан в открытом списке утвержденных программ Калифорнийской кинокомиссии.

Сложные годы для киноиндустрии Калифорнии в прошлом

Последние годы были сложными для киноиндустрии штата: пандемия остановила многие производства, а двойная забастовка сценаристов и актеров в 2023 году только усугубила ситуацию.

Кроме того, отрасль испытала новые потрясения из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. На этом фоне Калифорния вынуждена конкурировать с другими регионами, в частности с Нью-Йорком, который усилил свою программу налоговых льгот, так и с зарубежными локациями, которые предлагают привлекательные финансовые условия.

Возвращение «Мистера и миссис Смит» в Калифорнию считают знаковым успехом губернатора Ньюсома и местной индустрии, что демонстрирует, что крупнобюджетные сериалы все еще готовы снимать в Калифорнии при условии достойной поддержки. Такое же решение недавно приняли создатели сериала «Fallout» от Prime Video.

Среди других проектов, выбирающих Золотой штат в качестве съемочной площадки, - «Питт» для HBO Max, «Рай» для Hulu и «NCIS: Происхождение» на CBS.

Дополнение

Созданный Дональдом Гловером и Франческой Слоун, первый сезон сериала «Мистер и миссис Смит» рассказывает о двух одиноких незнакомцах (Гловер, Майя Эрскин), которым приходится выдавать себя за супружескую пару, начиная карьеру шпионов.

Они выбирают новые псевдонимы – мистер Джейн и миссис Джейн Смит. Их история становится еще сложнее, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу. Во втором сезоне появятся новые главные роли, которых сыграют Марк Эйдельштейн и Софи Тэтчер.

Ранее УНН писал, что Калифорния увеличит ежегодное финансирование кино и ТВ производства на 750 миллионов долларов. Это расширение программы, инициированное губернатором Гэвином Ньюсомом, должно создать от 4,4 до 5,5 тысяч новых рабочих мест.

Алена Уткина

Алена Уткина

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Гэвин Ньюсом
Калифорния
Нью-Йорк
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