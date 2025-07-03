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Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії09:28 • 1810 перегляди
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Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії

Київ • УНН

 • 1769 перегляди

Зйомки другого сезону серіалу "Містер і місіс Сміт" перенесуть з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Це рішення пов'язане з розширенням програми податкових пільг у Каліфорнії, яка має стимулювати повернення великих проєктів до штату.

Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії

Зйомки другого сезону шпигунського серіалу від Prime Video "Містер і місіс Сміт" з Дональдом Гловером переїдуть з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Рішення про зміну локації збіглося з розширенням програми податкових пільг у Каліфорнії, яка має стимулювати повернення великих проєктів до штату.

Про це пише УНН із посиланням на Deadline.

Деталі

Другий сезон зніматимуть в окрузі Лос-Анджелес

- повідомляють джерела Deadline, хоча точні деталі виробництва ще уточнюються.

Губернатор Гевін Ньюсом у середу оголосив, що серіал переїде до Каліфорнії, одночасно рекламуючи "нещодавно схвалене фінансування державної програми податкових пільг на кіно та телебачення у розмірі 750 мільйонів доларів".

Перший сезон серіалу "Містер і місіс Сміт" здебільшого знімали в Нью-Йорку, а також на мальовничих локаціях Італії - зокрема на озері Комо та в Доломітових Альпах. Попри те, що проєкт отримав певну підтримку, його не вказано у відкритому списку затверджених програм Каліфорнійської кінокомісії.

Складні роки для кіноіндустрії Каліфорнії в минулому

Останні роки були складними для кіноіндустрії штату: пандемія зупинила багато виробництв, а подвійний страйк сценаристів і акторів у 2023 році лише погіршив ситуацію.

Крім того, галузь зазнала нових потрясінь через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. На цьому фоні Каліфорнія змушена конкурувати з іншими регіонами, зокрема із Нью-Йорком, що посилив свою програму податкових пільг, так і з закордонними локаціями, які пропонують привабливі фінансові умови.

Повернення "Містера і місіс Сміт" до Каліфорнії вважають знаковим успіхом губернатора Ньюсома та місцевої індустрії, що демонструє, що великобюджетні серіали все ще готові знімати в Каліфорнії за умови гідної підтримки. Таке саме рішення нещодавно ухвалили творці серіалу "Fallout" від Prime Video.

Серед інших проєктів, що обирають Золотий штат як знімальний майданчик, - "Пітт" для HBO Max, "Рай" для Hulu та "NCIS: Походження" на CBS.

Доповнення

Створений Дональдом Гловером та Франческою Слоун, перший сезон серіалу  "Містер і місіс Сміт"  розповідає про двох самотніх незнайомців (Гловер, Майя Ерскін), яким доводиться видавати себе за подружню пару, розпочинаючи кар'єру шпигунів.

Вони обирають нові псевдоніми – містер Джейн і місіс Джейн Сміт. Їхня історія стає ще складнішою, коли вони виявляють справжні почуття одне до одного.

У другому сезоні з'являться нові головні ролі, яких зіграють Марк Ейдельштейн та Софі Тетчер.

Раніше УНН писав, що Каліфорнія збільшить щорічне фінансування кіно та ТБ виробництва на 750 мільйонів доларів. Це розширення програми, ініційоване губернатором Гевіном Ньюсомом, має створити від 4,4 до 5,5 тисяч нових робочих місць.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

УНН Lite
Ґевін Ньюсом
Каліфорнія
Нью-Йорк
Італія
Лос-Анджелес
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