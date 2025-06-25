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Каліфорнія виділить 750 млн доларів на податкові пільги для кіно та ТБ

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Каліфорнія збільшить щорічне фінансування кіно та ТБ виробництва на 750 мільйонів доларів. Це розширення програми, ініційоване губернатором Гевіном Ньюсомом, має створити від 4,4 до 5,5 тисяч нових робочих місць.

Каліфорнія виділить 750 млн доларів на податкові пільги для кіно та ТБ

Законодавці Каліфорнії погодилися на щорічне фінансування у розмірі 750 мільйонів доларів на підтримку кіно- та телевиробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Керівництво Сенату та Асамблеї штату погодилося з ініціативою губернатора Гевіна Ньюсома щодо розширення програми, яка досі становила 330 мільйонів доларів. За даними джерел, офіційне затвердження очікується у п’ятницю під час голосування за відповідний законопроєкт.

Це розширення Ньюсом запропонував ще у жовтні минулого року у відповідь на падіння виробництва в індустрії. Це був один із його ключових пріоритетів у бюджетному циклі, хоча точна сума залишалася невизначеною до фіналізації бюджетної угоди цього тижня.

Каліфорнійська комісія з питань кіномистецтва прогнозує, що додаткове фінансування дозволить збільшити кількість робочих місць на 40–50 %, що становить приблизно від 4 тисяч 400 до 5 тисяч 500 нових робочих місць у кіноіндустрії.

Законопроєкт AB 1138, який супроводжує програму, має зробити її ще щедрішою. Він збільшує базову податкову пільгу для проєктів із 20% до 35%, а в окремих випадках – до 40% для зйомок за межами Лос-Анджелеса.

Програма також поширюється на ситкоми, анімацію та великі конкурсні шоу.

Додатково

Протягом обговорення документа було внесено положення, спрямовані на підтримку малозабезпечених громад. Початкову ідею про надбавку у 5% для зйомок у бідних районах визнали непридатною. Замість цього передбачено бонус у 2% для компаній, які візьмуть на стажування від одного до чотирьох осіб із програм, орієнтованих на традиційно маргіналізовані групи населення.

Крім того, "законопроєкт також має на меті відкрити навчальні програми для додаткових некомерційних організацій, починаючи з наступного року". При цьому особливо наголошується, що "стажери не повинні витісняти досвідчених працівників", що є важливою умовою для профспілок галузі.

Існуюча програма вже вимагає звітності щодо расового, етнічного та гендерного складу працівників. Нові поправки додають сюди ще й поштовий індекс для оцінки географічного різноманіття, а також статус ветерана.

Очікується, що AB 1138 буде схвалено до 4 липня та одразу набуде чинності.

Губернатор Каліфорнії заявив, що Трамп руйнує демократію США - NYT11.06.25, 11:22 • 3690 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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Ґевін Ньюсом
Каліфорнія
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