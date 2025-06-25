Каліфорнія виділить 750 млн доларів на податкові пільги для кіно та ТБ

Законодавці Каліфорнії погодилися на щорічне фінансування у розмірі 750 мільйонів доларів на підтримку кіно- та телевиробництва. Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

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Керівництво Сенату та Асамблеї штату погодилося з ініціативою губернатора Гевіна Ньюсома щодо розширення програми, яка досі становила 330 мільйонів доларів. За даними джерел, офіційне затвердження очікується у п’ятницю під час голосування за відповідний законопроєкт.

Це розширення Ньюсом запропонував ще у жовтні минулого року у відповідь на падіння виробництва в індустрії. Це був один із його ключових пріоритетів у бюджетному циклі, хоча точна сума залишалася невизначеною до фіналізації бюджетної угоди цього тижня.

Каліфорнійська комісія з питань кіномистецтва прогнозує, що додаткове фінансування дозволить збільшити кількість робочих місць на 40–50 %, що становить приблизно від 4 тисяч 400 до 5 тисяч 500 нових робочих місць у кіноіндустрії.

Законопроєкт AB 1138, який супроводжує програму, має зробити її ще щедрішою. Він збільшує базову податкову пільгу для проєктів із 20% до 35%, а в окремих випадках – до 40% для зйомок за межами Лос-Анджелеса.

Програма також поширюється на ситкоми, анімацію та великі конкурсні шоу.

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Протягом обговорення документа було внесено положення, спрямовані на підтримку малозабезпечених громад. Початкову ідею про надбавку у 5% для зйомок у бідних районах визнали непридатною. Замість цього передбачено бонус у 2% для компаній, які візьмуть на стажування від одного до чотирьох осіб із програм, орієнтованих на традиційно маргіналізовані групи населення.

Крім того, "законопроєкт також має на меті відкрити навчальні програми для додаткових некомерційних організацій, починаючи з наступного року". При цьому особливо наголошується, що "стажери не повинні витісняти досвідчених працівників", що є важливою умовою для профспілок галузі.

Існуюча програма вже вимагає звітності щодо расового, етнічного та гендерного складу працівників. Нові поправки додають сюди ще й поштовий індекс для оцінки географічного різноманіття, а також статус ветерана.

Очікується, що AB 1138 буде схвалено до 4 липня та одразу набуде чинності.

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