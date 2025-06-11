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Губернатор Каліфорнії заявив, що Трамп руйнує демократію США - NYT

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом виступив із різкою критикою президента США Дональда Трампа. Він заявив, що Америка перебуває на межі авторитаризму.

Губернатор Каліфорнії заявив, що Трамп руйнує демократію США - NYT

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звернувся до нації з різкою критикою дій президента США Дональда Трампа, заявивши, що Америка перебуває на межі авторитаризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Під час загальнонаціонального звернення Ньюсом заявив, що у країні відбувається "напад на демократію".

"Демократія зазнає нападу прямо на наших очах – момент, якого ми боялися, настав", – сказав губернатор Каліфорнії.

Ньюсом звинуватив Трампа у "розпалюванні вибухонебезпечної ситуації", коли той "захопив командування Національною гвардією Каліфорнії" та залучив "4 тис. військовослужбовців і 700 морських піхотинців".

"Трамп розтягує військову халепу по всьому Лос-Анджелесу. Його агенти заарештовують посудомийників, садівників, поденних робітників та швачок", – заявив Ньюсом.

"Авторитарні режими починають з нападів на людей, які найменше здатні захистити себе. Але вони на цьому не зупиняються. Трамп та його прихильники процвітають на розбраті, оскільки це дозволяє їм отримати більше влади та здійснювати ще більший контроль", – сказав губернатор.

"Я прошу всіх знайти час, щоб поміркувати над цим небезпечним моментом — президент, який не хоче бути зв’язаним жодним законом чи конституцією, здійснює єдиний наступ на американські традиції", – наголосив Ньюсом.

Додатково

У понеділок Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом подав до суду на Президента США Дональда Трампа, оскаржуючи військову мобілізацію як незаконне захоплення державної влади. У вівторок він подав екстрене клопотання з проханням до суду негайно заборонити військовим патрулювати міські вулиці або співпрацювати з імміграційними агентами.

Довідка

Гевін Ньюсом – чинний Губернатор Каліфорнії, потенційний кандидат у Президенти США від Демократичної партії на виборах 2028 року.

Нагадаємо

У Лос-Анджелесі тривають протести https://unn.ua/news/protesty-proty-dii-imihratsiinykh-ahentiv-trampa-ta-natshvardii-u-ssha-27-areshtiv-u-los-andzhelesi-60-u-san-frantsysko через агресивну імміграційну політику та федеральні рейди.

Мер міста Карен Басс оголосила комендантську годину в центрі міста.

Трамп заявив, що війська залишатимуться в Лос-Анджелесі, "доки не зникне небезпека".

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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