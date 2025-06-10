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Трамп заявив, що війська залишатимуться в Лос-Анджелесі, "доки не зникне небезпека"

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Трамп заявив, що не хвилюється через ситуацію в Лос-Анджелесі та Нацгвардія залишиться там, поки існує небезпека. Розгортання військ триватиме 60 днів і коштуватиме 134 мільйони доларів.

Трамп заявив, що війська залишатимуться в Лос-Анджелесі, "доки не зникне небезпека"

Президент США Дональд Трамп заявив, що війська Національної гвардії залишатимуться в Лос-Анджелесі, поки триватиме загроза, і запевнив - ситуація під контролем та не викликає в нього занепокоєння. Про це пише APNews передає УНН.

Трамп заявив, що "не хвилюється через те, що ситуація з військовими на місцях у Лос-Анджелесі може вийти з-під контролю".

На запитання, чи він стурбований, Трамп відповів: "Ні, все гаразд".

А на запитання про те, як довго війська Національної гвардії залишатимуться в Лос-Анджелесі, він не дав конкретної відповіді.

"Доки не буде небезпеки. Коли небезпеки не буде, вони підуть", - сказав президент США.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Війська Національної гвардії Каліфорнії були розгорнуті на вулицях Лос-Анджелеса в неділю, щоб допомогти придушити протести, які тривають третій день, проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа, крок, який губернатор штату-демократ Гевін Ньюсом назвав незаконним.

Каліфорнія оскаржує наказ Трампа про відправку Нацгвардії до Лос-Анджелеса. Штат подав позов проти адміністрації Трампа через її рішення розгорнути війська у Лос-Анджелесі для захисту агентів імміграційної служби та придушити протести невдоволених за допомогою силовиків. Трампа звинувачують у "безпрецедентній узурпації державної влади та ресурсів".

Як повідомляє Associated Press розгортання федеральних військ США у Лос-Анджелесі для придушення протестів триватиме 60 днів. Міністр оборони США заявив, що це коштуватиме 134 мільйони доларів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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