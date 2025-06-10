Розгортання Нацгвардії США у Лос-Анджелесі триватиме 60 днів та коштуватиме $134 млн - Гегсет

Розгортання федеральних військ США у Лос-Анджелесі для придушення антиурядових протестів через імміграційну політику Білого дому коштуватиме не менше 134 мільйонів доларів і триватиме 60 днів. Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на слуханнях підкомітету Комітету з асигнувань Палати представників, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Ми публічно заявили, що це 60 днів, тому що ми хочемо гарантувати, що ці бунтівники, мародери та головорізи з іншого боку, які нападають на наших поліцейських, знатимуть, що ми нікуди не підемо - сказав Хегсет членам підкомітету з оборони асигнувань Палати представників.

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Поточний кошторис витрат на розгортання становить 134 мільйони доларів, що в основному зводиться до витрат на проїзд, проживання та харчування, уточнив Гегсет.

Протести у США: Трамп пояснив, чому ввів Нацгвардію

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Війська Національної гвардії Каліфорнії були розгорнуті на вулицях Лос-Анджелеса в неділю, щоб допомогти придушити протести, які тривають третій день, проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа, крок, який губернатор штату-демократ Гевін Ньюсом назвав незаконним.

Ньюсом: Трамп відправив війська до Лос-Анджелеса без палива, їжі, води і місця для ночівлі

Каліфорнія оскаржує наказ Трампа про відправку Нацгвардії до Лос-Анджелеса. Штат подав позов проти адміністрації Трампа через її рішення розгорнути війська у Лос-Анджелесі для захисту агентів імміграційної служби та придушити протести невдоволених за допомогою силовиків. Трампа звинувачують у "безпрецедентній узурпації державної влади та ресурсів".