Протести у США: Трамп пояснив, чому ввів Нацгвардію

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв правильне рішення, відправивши Національну гвардію на боротьбу з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії, а якби він цього не зробив, то Лос-Анджелес був би повністю знищений. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Ми прийняли правильне рішення, відправивши Національну гвардію на боротьбу з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був би повністю знищений. Дуже некомпетентний "губернатор" Ньюскум і "мер" Карен Басс повинні були б сказати: "Дякуємо вам, президент Трамп, ви такий чудовий. Ми були б нічим без вас, сер". Замість цього вони вирішили брехати жителям Каліфорнії і Америки, кажучи, що ми не були потрібні, і що це "мирні протести" - написав Трамп.

Він зазначив, що "лише один погляд на фотографії та відеозаписи насильства і руйнувань скаже вам все, що вам потрібно знати".

Ми завжди будемо робити все необхідне, щоб наші громадяни були в безпеці, щоб разом ми могли зробити Америку знову великою - додав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Війська Національної гвардії Каліфорнії були розгорнуті на вулицях Лос-Анджелеса в неділю, щоб допомогти придушити протести, які тривають третій день, проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа, крок, який губернатор штату-демократ Гевін Ньюсом назвав незаконним.

Політолог Олег Лісний в коментарі УНН зазначав, що протести у США – це наслідок "простих" рішень президента Дональда Трампа. Своїми рішеннями він підштовхує людей до більш радикальних дій.