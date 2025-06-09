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Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
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13:46 • 1126 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

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Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Київ • УНН

 • 1122 перегляди

Політолог Олег Лісний заявив, що протести в США є наслідком політики Трампа, який ігнорує закон та підштовхує людей до радикальних дій. Це може вплинути на підтримку Республіканської партії.

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Протести у США – це наслідок "простих" рішень президента Дональда Трампа. Своїми рішеннями він підштовхує людей до більш радикальних дій. Таку думку журналісту УНН висловив політолог Олег Лісний, коментуючи протести проти дій міграційних агентів.

У Лос-Анджелесі ввечері 6 червня спалахнули протести через масштабні рейди служби імміграції ICE.

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами.

У неділю в центрі Лос-Анджелеса відбулося 27 арештів, у Сан-Франциско затримано близько 60 людей у зв’язку з протестами проти дій міграційної служби та Нацгвардії, які супроводжувались заворушеннями. 

Наслідки придушення протестів проти дій міграційних агентів у США

Я не розглядаю жоден такий конфліктний момент в США, як окремий. Це наслідки політики Трампа, яка передбачає прості рішення. У популістських режимів або політиків є ілюзія, що до них робилося все складно, тому воно не виходить. А вони будуть робити просто - якщо є проблема з мігрантами, то треба мігрантів вигнати. Якщо є проблема з грошима, то треба просто підвищити тарифи й гроші просто посиплються мільярдами у фінансову систему. Тому ці протести – це наслідок простих рішень Трампа 

– сказав Лісний.

Також, за його словами, це наслідок того, що Трамп не звертає увагу на закон, як такий

... якщо ми подивимось пост очільника Каліфорнії, то він чітко пише, що Трамп перевищив свої повноваження, він діє у незаконний спосіб й таким чином спричиняє ескалацію 

- зазначив політолог.

Губернатор Каліфорнії назвав незаконним розгортання Нацгвардії Трампом в Лос-Анджелесі09.06.25, 08:39 • 2884 перегляди

Політолог підкреслив, що Трамп робить в середині своєї держави крок, який підштовхує людей до більш радикальних дій.

Тут можна намалювати образ, коли є приміщення, а в ньому пожежа. Людина, відповідальна за це приміщення, намагається якось її вгамувати, а тут приходить вище керівництво й з каністри виливає туди бензин. Ось так, на мій погляд, виглядають наразі дії Трампа

 - сказав Лісний.

Політолог зауважив, що на дії Трампа потрібно дивитися комплексно. Лідер США може відчути наслідки своєї політики, які відобразяться й на Республіканській партії.

Якщо дивитися в комплексі, то Трамп ігнорує судову систему, з Ілоном Маском не поділив територію, тарифи вводить теж у незаконний спосіб. Тому ось цей комплекс ситуацій й повпливає не тільки на Трампа, але ще й на Республіканську партію, на підтримку Республіканської партії 

- вважає Лісний.

Проміжні вибори у США в листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року у США відбудуться проміжні вибори до Палати представників, нижньої палати Конгресу.

У листопаді (2026 року – ред.) проміжні вибори. Це буде момент істини для Трампа та Республіканської партії. І тоді все, що було не правильно зроблено вильється у електоральну підтримку або не підтримку.  Демократи можуть отримати шанс дуже серйозно зайти в Конгрес й ще в Сенат. Є така ймовірність, що Трамп отримає ворожий до себе Конгрес, який зараз ніяк себе не проявляє. На довгострокову перспективу такі дії обовязково будуть мати наслідки. Можливо, я помиляюся, й американцям подобається така політика Трампа 

- сказав Лісний.

Але ці процеси, за його словами, почнуться десь у вересні, коли з канікул повернуться конгресмени, коли почнеться політична активність й робота з електоратом, адже вибори не день в день відбуваються.

Тому з вересня можуть бути дії представників Республіканської партії та певних Конгресменів не такими лояльними до Трампа, як зараз. Тому що з кожним місяцем накопичуються проблеми, а вирішення основних моментів так й не сталося 

- підсумував Лісний.

Маск підтримав ідею імпічменту Трампа06.06.25, 00:02 • 5692 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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