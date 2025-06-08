Протести в Лос-Анджелесі через імміграційні рейди: Трамп направив бійців Нацгвардії

Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Про це УНН повідомляє з посиланням на The New York Times.

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У суботу президент Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях, заявивши, що будь-який протест чи акт насильства, що перешкоджає роботі чиновників, буде вважатися "формою повстання - йдеться в повідомленні.

Як зазначає The New York Times, наказ Трампа став надзвичайною ескалацією, яка ставить Лос-Анджелес прямо в центр напруженості через імміграційні репресії його адміністрації.

AP повідомляє, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом розкритикував наказ Трампа й назвав його "навмисно провокаційною акцією, яка лише посилить напруженість". Пізніше він сказав, що федеральний уряд хоче видовища, і закликав людей не влаштовувати їх, вдаючись до насильства.

Міністр оборони Піт Гегсет погрожував розгорнути американські війська, демонструючи агресивний підхід адміністрації.

Адміністрація Трампа планує створити Офіс реміграції для депортації мігрантів

Наказ Трампа пролунав після зіткнень у Парамаунті та сусідньому Комптоні, де було підпалено автомобіль. Протести в Парамаунті тривали до вечора, кілька сотень демонстрантів зібралися біля магазину пончиків, а влада тримала колючий дріт, щоб стримати натовп.

Як почалися протести

The Washington Post повідомляв, що у Лос-Анджелесі ввечері 6 червня пройшли протести через масштабні рейди служби імміграції ICE.

Директорка Коаліції за гуманні права іммігрантів Анжеліка Салас, заявила на прес-конференції в п'ятницю, що по всьому місту було проведено сім рейдів, зокрема у двох магазинах Home Depot, магазині пончиків та оптовому продавці одягу.

Вона сказала, що її організація підтвердила, що під час цих операцій було затримано понад 45 осіб, які вона назвала "випадковими обшуками", що, схоже, проводилися без ордера.

Політика Трампа щодо мігрантів

У січні адміністрація Трампа анулювала дозволи на в'їзд до США для 10 000 біженців, включаючи 1600 афганців.

Серед постраждалих - помічники американських військових та родичі діючих військовослужбовців США.

Крім того, у США вже попередили іммігрантів, що батьки дітей, народжених у Сполучених Штатах, не мають "імунітету" від депортації.

В кінці травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа припинити дію програми CHNV, що захищала понад 500 тисяч мігрантів. Це рішення ставить під загрозу депортацію для вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.