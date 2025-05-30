Верховний суд дозволив Трампу скасувати захист для понад 530 000 мігрантів
Київ • УНН
Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа припинити дію програми CHNV, що захищала понад 500 тисяч мігрантів. Це рішення ставить під загрозу депортацію для вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
Рішення, оголошене сьогодні, було непідписаним і не мало обґрунтування, але двоє суддів, призначених президентами-демократами, висловили окрему думку.
Передає УНН із посиланням на BBC.
Деталі
Адміністрація президента Дональда Трампа може тимчасово позбавити правового статусу понад 530 000 мігрантів, які проживають у США. Це постановив у п'ятницю Верховний суд США.
Довідка
Міністерство внутрішньої безпеки США у березні припинила, запроваджену колишнім президентом Джо Байденом програму, яка захищала іммігрантів, що рятувалися від економічних і політичних потрясінь у своїх країнах.
Програма "CHNV" була запроваджена наприкінці 2022 року за президентства демократів Байдена та розширена на початку 2023 року.
Новий наказ ставить під загрозу депортації для понад 530 000 мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели.
Після того, як у день свого вступу на посаду Трамп підписав указ, яким наказав Міністерству внутрішньої безпеки позбутися відповідної програм, кілька груп із захисту прав іммігрантів подали до суду на адміністрацію президента-республіканця. Суд заблокував скасування CHNV. Але уряд США подав апеляцію до Верховного суду
Коментар служителів Феміди
У своїй окремій думці судді Кетанджі Браун Джексон та Соня Сотомайор попередили про "руйнівні наслідки" для постраждалих іноземних громадян. Їхнє життя буде "перевернуте з ніг на голову", поки триватимуть судові розгляди.
Нагадаємо
Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір створити Управління реміграції для депортації неасимільованих іноземців. Цей крок викликав критику та звинувачення в підтримці політики етнічних чисток.
Агресивні спроби прориву: понад 500 мігрантів атакували польський кордон з боку білорусі19.05.25, 13:22 • 4598 переглядiв