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Верховний суд дозволив Трампу скасувати захист для понад 530 000 мігрантів

Київ • УНН

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Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа припинити дію програми CHNV, що захищала понад 500 тисяч мігрантів. Це рішення ставить під загрозу депортацію для вихідців з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.

Верховний суд дозволив Трампу скасувати захист для понад 530 000 мігрантів

Рішення, оголошене сьогодні, було непідписаним і не мало обґрунтування, але двоє суддів, призначених президентами-демократами, висловили окрему думку.

Передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Адміністрація президента Дональда Трампа може тимчасово позбавити правового статусу понад 530 000 мігрантів, які проживають у США. Це постановив у п'ятницю Верховний суд США.

Довідка

Міністерство внутрішньої безпеки США у березні припинила, запроваджену колишнім президентом Джо Байденом програму, яка захищала іммігрантів, що рятувалися від економічних і політичних потрясінь у своїх країнах.

Програма "CHNV" була запроваджена наприкінці 2022 року за президентства демократів Байдена та розширена на початку 2023 року.

Новий наказ ставить під загрозу депортації для понад 530 000 мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели.

Після того, як у день свого вступу на посаду Трамп підписав указ, яким наказав Міністерству внутрішньої безпеки позбутися відповідної програм, кілька груп із захисту прав іммігрантів подали до суду на адміністрацію президента-республіканця. Суд заблокував скасування CHNV. Але уряд США подав апеляцію до Верховного суду

Коментар служителів Феміди

У своїй окремій думці судді Кетанджі Браун Джексон та Соня Сотомайор попередили про "руйнівні наслідки" для постраждалих іноземних громадян. Їхнє життя буде "перевернуте з ніг на голову", поки триватимуть судові розгляди. 

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір створити Управління реміграції для депортації неасимільованих іноземців. Цей крок викликав критику та звинувачення в підтримці політики етнічних чисток.

Агресивні спроби прориву: понад 500 мігрантів атакували польський кордон з боку білорусі19.05.25, 13:22 • 4598 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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