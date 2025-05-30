Адміністрація Трампа планує створити Офіс реміграції для депортації мігрантів

У межах масштабної реорганізації Державного департаменту США адміністрація президента Дональда Трампа створює Управління реміграції або позбавлення країни від мігрантів шляхом депортації неасимільованих іноземців. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wired.

Деталі

Деталі плану містяться у 136-сторінковому документі-повідомленні, який Державний департамент надіслав шести комітетам Конгресу. Лист направили, зокрема, Комітету із закордонних справ та асигнувань Палати представників і Комітету із закордонних відносин Сенату для затвердження до 1 липня, згідно з копією, яку отримало для ознайомлення видання.

Реміграція – це імміграційна політика, яку підтримують екстремісти та яка закликає до вивезення всіх мігрантів, включаючи "неасимільованих" громадян, з метою створення білих етнодержав у західних країнах.

Управління реміграції слугуватиме центром [Бюро у справах народонаселення, біженців та міграції] з питань імміграції та відстеження репатріації. Воно забезпечить політичну платформу для міжвідомчої координації з DHS та іншими установами щодо депортацій/репатріацій, а також для внутрішньовідомчої політичної роботи з метою просування імміграційного порядку денного президента – йдеться в документі.

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Управління реміграції "також активно сприятиме добровільному поверненню мігрантів до країни їхнього походження або легального статусу", що є ключовою метою ідеології реміграції.

У документі, про який вперше повідомили Reuters та The Handbasket, також окреслюються разючі адміністративні та політичні зміни в дипломатичних службах США, включаючи ліквідацію значної частини Бюро з питань демократії, прав людини та праці, а також додавання нової посади заступника помічника міністра для контролю за "демократією та західними цінностями".

Державний департамент повідомляє Конгрес про свій намір реорганізувати внутрішню діяльність Департаменту, включаючи понад 300 бюро та офісів, щоб переорієнтуватися на основні цілі зовнішньої політики США та потреби сучасної дипломатії – йдеться у вступі до документа.

Державний департамент і Білий дім поки не відповіли на запити про коментарі щодо створення Управління реміграції.

Це обурливо. Неможливо приховати той факт, що кінцева мета "реміграції" – це виключно етнічні чистки. Це жахливий день для нашої країни, коли прихильники "реміграції" приписують США та адміністрації Трампа "нормалізацію" цього терміну". В ньому немає нічого від нормального - зазначила генеральна директорка і президентка Глобального проекту проти ненависті та екстремізму каже Венді Віа.

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Хоча сам Трамп не використовує термін "реміграція" публічно з моменту вступу на посаду, він згадав про нього у вересні минулого року, обговорюючи свої плани імміграційної політики.

Як президент, я негайно припиню вторгнення мігрантів до Америки. Ми зупинимо всі рейси мігрантів, припинимо всі незаконні в’їзди, закриємо мобільний додаток Kamala для контрабанди нелегальних іммігрантів (CBP One App), скасуємо імунітет від депортації, призупинимо переселення біженців та повернемо нелегальних мігрантів Камали до їхніх рідних країн (також відоме як реміграція) – написав восени Трамп у соцмережі X.

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Його позицію швидко підтримав близький радник Трампа, якого вважають архітектором теперішньої імміграційної політики адміністрації Стівен Міллер

План Трампа з припинення вторгнення у малі міста Америки: реміграція! - написав він у соцмережі Х, репостнувши заяву Трампа, тоді ще кандидата у президенти.

Хоча реміграція, ймовірно, є невідомим терміном для більшості американців, вона набуває значної популярності в Європі. В останні роки політика реміграції стала популярною серед ультраправих та популістських політиків у Євросоюзі та поза ним.

Раніше цього місяця на конференції поблизу Мілана відбувся перший в історії Саміт з питань реміграції, в якому взяли участь понад 400 осіб, а також низка ультраправих європейських законодавців та спікерів з Ірландії, Португалії, Франції, Нідерландів та Німеччини. Захід зустріли масштабним маршем протесту та значною присутністю поліції.

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На саміті виступили двоє американців, Джекі Юбенкс та Сайан Квінн. Юбенкс, яка сповідує ідеї християнського націоналізму, була кандидатом, підтриманим Трампом, до Палати представників Мічигану у 2022 році, а раніше була польовою представницею Turning Point USA. Під час своєї промови Юбенкс згадала, що "основоположний капітал" США походить з Європи, ігноруючи існування корінних американців.

Президент Трамп дотримується своєї обіцянки депортувати нелегальних іноземців, і американський народ дуже підтримує його порядок денний. Ваше видання повинно приділяти час висвітленню всіх небезпечних нелегальних злочинців, яких президент вивозить, замість того, щоб відвідувати та цитувати випадкові іноземні конференції, які не мають нічого спільного з президентом - заявила речниця Білого дому в інтерв’ю Wired на запитання про очевидну схожість між порядком денним реміграції та імміграційною політикою адміністрації.

Ще до того, як адміністрація Трампа запропонувала створити Управління реміграції в Державному департаменті, експерти, деякі з доповідачів конференції та навіть Мартін Зеллнер, австрійський активіст і колишній член неонацистської групи, людина, яка відповідає за просування ідеї реміграції по всьому світу, стверджували, що Трамп, з моменту вступу на посаду, вже прагне запровадити реміграцію в США.

Так, [Трамп] відповідає багатьом вимогам. Між Європою та США є відмінності, але спільна лінія та сама: збереження культурної безперервності шляхом зупинення міграції для змішування. Мова про зворотний потік за допомогою посилення безпеки кордонів, масових репатріацій та стимулів для виїзду - сказав Зеллнер, відповідаючи на запитання Wired, чи вважає він, що реміграція вже відбувається в США

Хоча Державний департамент досі не згадував про створення Управління реміграції, політика, яку контролює адміністрація Трампа, відображає політику, викладену в 30-річному плані, який Зеллнер окреслив на власному вебсайті для реалізації своїх расистських цілей.

На вебсайті Зеллнера також перелічено низку "інструментів", які можна використовувати для досягнення реміграції, зокрема "зупинити возз’єднання сімей" — те, що Трамп робив навіть під час свого першого терміну на посаді. На першому етапі реалізації реміграції Зеллнер також закликає уряди "створити ультиматуми та економічні стимули для самостійної депортації". Як відомо, адміністрація Трампа вже пропонує нелегальним іммігрантам разову допомогу у розмірі 1000 доларів, якщо вони скористаються опціями додатку CBP Home для самостійної депортації.

Нагадаємо

У січні адміністрація Трампа анулювала дозволи на в'їзд до США для 10 000 біженців, включаючи 1600 афганців. Серед постраждалих - помічники американських військових та родичі діючих військовослужбовців США.

Крім того, у США вже попередили іммігрантів, що батьки дітей, народжених у Сполучених Штатах, не мають "імунітету" від депортації.