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The Washington Post

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F-16 Fighting Falcon

США можуть депортувати 10 тисяч афганців: ветерани попереджають про фізичний опір

Київ • УНН

 • 952 перегляди

Рішення США скасувати захист від депортації для афганців викликало обурення ветеранів і правозахисників. Близько 10 тисяч людей можуть бути депортовані, попри ризики в Афганістані.

США можуть депортувати 10 тисяч афганців: ветерани попереджають про фізичний опір

Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа припинити тимчасовий захист від депортації для афганців, які втекли до Сполучених Штатів після захоплення влади в Афганістані талібами, викликало обурення з боку американських ветеранів війни та правозахисників. Про це йдеться у матеріалі The Washington Post, повідомляє УНН.

Деталі

Видання зазначає, що міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем цього місяця оголосила про скасування Тимчасового захищеного статусу (TPS) для громадян Афганістану.

Зміна може набути чинності вже у липні, поставивши під загрозу депортацію близько 10 тисяч людей, які досі чекають на можливість отримати постійне місце проживання в США. У Вашингтоні  обґрунтовують своє рішення тим, що в Афганістані нібито "відбулися суттєві покращення", попри авторитарне правління Талібану.

Це смішно. Якщо вони спробують депортувати афганців, ви побачите фізичний спротив з боку ветеранів. У буквальному сенсі

- сказав Метт Целлер, ветеран армії, чий афганський перекладач свого часу врятував йому життя.

США готують масштабну операцію з вистеження і депортації неповнолітніх мігрантів - Reuters23.02.25, 19:03 • 32843 перегляди

У свою чергу колишній піхотний командир Ендрю Салліван, який нині співпрацює з організацією No One Left Behind, що допомагає афганським та іракським союзникам США, назвав рішення адміністрації "образою для тих, хто служив".

Я зустрічав афганців, яких катували або переслідували через їхню співпрацю з США. Один з них – нині паралізований. І мені кажуть, що в країні стало безпечніше

- зазначив Салліван.

Водночас видання додає, що навіть серед республіканців у США позиція щодо афганських союзників не є одностайною. Так, конгресмен Браян Маст - ветеран, який втратив обидві ноги в Афганістані, - зазначає, що слід зважати на різницю між тими, хто безпосередньо працював із силами США, і тими, чий статус не є таким очевидним.

Нагадаємо

У січні адміністрація Трампа анулювала дозволи на в'їзд до США для 10 000 біженців, включаючи 1600 афганців. Серед постраждалих - помічники американських військових та родичі діючих військовослужбовців США.

Народження дітей у Штатах не дає батькам "імунітет" від депортації – голова прикордонної служби США28.04.25, 20:41 • 4606 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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