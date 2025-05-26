США могут депортировать 10 тысяч афганцев: ветераны предупреждают о физическом сопротивлении
Киев • УНН
Решение США отменить защиту от депортации для афганцев вызвало возмущение ветеранов и правозащитников. Около 10 тысяч человек могут быть депортированы, несмотря на риски в Афганистане.
Решение администрации президента США Дональда Трампа прекратить временную защиту от депортации для афганцев, бежавших в Соединенные Штаты после захвата власти в Афганистане талибами, вызвало возмущение со стороны американских ветеранов войны и правозащитников. Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает УНН.
Детали
Издание отмечает, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в этом месяце объявила об отмене Временного защищенного статуса (TPS) для граждан Афганистана.
Изменение может вступить в силу уже в июле, поставив под угрозу депортацию около 10 тысяч человек, которые до сих пор ждут возможности получить постоянное место жительства в США. В Вашингтоне обосновывают свое решение тем, что в Афганистане якобы "произошли существенные улучшения", несмотря на авторитарное правление Талибана.
Это смешно. Если они попытаются депортировать афганцев, вы увидите физическое сопротивление со стороны ветеранов. В буквальном смысле
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В свою очередь бывший пехотный командир Эндрю Салливан, который сейчас сотрудничает с организацией No One Left Behind, помогающей афганским и иракским союзникам США, назвал решение администрации "оскорблением для тех, кто служил".
Я встречал афганцев, которых пытали или преследовали из-за их сотрудничества с США. Один из них – сейчас парализован. И мне говорят, что в стране стало безопаснее
В то же время издание добавляет, что даже среди республиканцев в США позиция по афганским союзникам не является единодушной. Так, конгрессмен Брайан Маст - ветеран, потерявший обе ноги в Афганистане, - отмечает, что следует учитывать разницу между теми, кто непосредственно работал с силами США, и теми, чей статус не является таким очевидным.
Напомним
В январе администрация Трампа аннулировала разрешения на въезд в США для 10 000 беженцев, включая 1600 афганцев. Среди пострадавших - помощники американских военных и родственники действующих военнослужащих США.
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