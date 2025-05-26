США могут депортировать 10 тысяч афганцев: ветераны предупреждают о физическом сопротивлении

$41.500.00
46.930.00
ukenru
Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть
24 мая, 16:10 • 152407 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 10:54 • 172916 просмотра

Зеленский сообщил о втором дне обмена в формате "1000 на 1000": еще 307 украинских защитников дома

24 мая, 08:00 • 244954 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

Эксклюзив
23 мая, 14:43 • 296506 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину

23 мая, 14:05 • 181997 просмотра

Украина вернула 390 пленных, обмен будет продолжаться в эти выходные - Зеленский

23 мая, 12:17 • 114277 просмотра

Правительство дополнило перечень полезных ископаемых общегосударственного значения: для чего

23 мая, 11:54 • 109438 просмотра

"Он был везде своим": в Киеве простились с Максимом Нелипой

Эксклюзив
23 мая, 11:31 • 74918 просмотра

Нацполиция усилила меры безопасности возле отделений для противодействия терактам

Эксклюзив
23 мая, 10:55 • 57615 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых, который проигнорировал два судебных заседания из-за поездки за границу, не получал на нее разрешения – САП

23 мая, 09:52 • 54790 просмотра

Трамп заявил о завершении крупного обмена пленными между рф и Украиной

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0м/с
96%
746мм
Популярные новости

"Ни одного азовца среди освобожденных - это позор для государства": Прокопенко об обмене "1000 на 1000"

25 мая, 14:38 • 3954 просмотра

Китайский прорыв в оружии: электромагнитная винтовка делает 3000 выстрелов в минуту

25 мая, 14:54 • 49847 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 15:04 • 10050 просмотра

Атака на Киевщине: количество пострадавших возросло, повреждено более 100 домов

25 мая, 18:14 • 8424 просмотра

"Не ожидаем чуда": Украина готовится к летнему наступлению россии - Financial Times

21:37 • 4722 просмотра
публикации

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 244954 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 296506 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 277455 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 369378 просмотра

Многогранный Артур Гатунок или как сеть Yabluka годами торгует "серой" техникой

22 мая, 13:44 • 448860 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Виталий Ким

Игорь Клименко

Рустем Умєров

Олег Синегубов

Кит Келлогг

Актуальные места

Киев

Харьковская область

Киевская область

Николаев

Сумская область

Реклама
УНН Lite

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 107431 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 152407 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 54884 просмотра

Выход второй части "Дьявол носит Prada" ожидается 1 мая 2026 года

23 мая, 18:15 • 52267 просмотра

Аист Грицик выбросил самого слабого аистенка из гнезда: в каком состоянии малыш

23 мая, 17:58 • 56850 просмотра
Актуальное

Бильд

Вашингтон Пост

Телеграмма

Facebook

F-16 Fighting Falcon

США могут депортировать 10 тысяч афганцев: ветераны предупреждают о физическом сопротивлении

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Решение США отменить защиту от депортации для афганцев вызвало возмущение ветеранов и правозащитников. Около 10 тысяч человек могут быть депортированы, несмотря на риски в Афганистане.

США могут депортировать 10 тысяч афганцев: ветераны предупреждают о физическом сопротивлении

Решение администрации президента США Дональда Трампа прекратить временную защиту от депортации для афганцев, бежавших в Соединенные Штаты после захвата власти в Афганистане талибами, вызвало возмущение со стороны американских ветеранов войны и правозащитников. Об этом говорится в материале The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Издание отмечает, что министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в этом месяце объявила об отмене Временного защищенного статуса (TPS) для граждан Афганистана.

Изменение может вступить в силу уже в июле, поставив под угрозу депортацию около 10 тысяч человек, которые до сих пор ждут возможности получить постоянное место жительства в США. В Вашингтоне  обосновывают свое решение тем, что в Афганистане якобы "произошли существенные улучшения", несмотря на авторитарное правление Талибана.

Это смешно. Если они попытаются депортировать афганцев, вы увидите физическое сопротивление со стороны ветеранов. В буквальном смысле

- сказал Мэтт Целлер, ветеран армии, чей афганский переводчик в свое время спас ему жизнь.

США готовят масштабную операцию по выслеживанию и депортации несовершеннолетних мигрантов - Reuters23.02.25, 19:03 • 32842 просмотра

В свою очередь бывший пехотный командир Эндрю Салливан, который сейчас сотрудничает с организацией No One Left Behind, помогающей афганским и иракским союзникам США, назвал решение администрации "оскорблением для тех, кто служил".

Я встречал афганцев, которых пытали или преследовали из-за их сотрудничества с США. Один из них – сейчас парализован. И мне говорят, что в стране стало безопаснее

- отметил Салливан.

В то же время издание добавляет, что даже среди республиканцев в США позиция по афганским союзникам не является единодушной. Так, конгрессмен Брайан Маст - ветеран, потерявший обе ноги в Афганистане, - отмечает, что следует учитывать разницу между теми, кто непосредственно работал с силами США, и теми, чей статус не является таким очевидным.

Напомним

В январе администрация Трампа аннулировала разрешения на въезд в США для 10 000 беженцев, включая 1600 афганцев. Среди пострадавших - помощники американских военных и родственники действующих военнослужащих США.

Рождение детей в Штатах не дает родителям "иммунитет" от депортации – глава пограничной службы США28.04.25, 20:41 • 4604 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Афганистан
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Brent
$64.58
Bitcoin
$109,014.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,370.17
Ethereum
$2,551.13