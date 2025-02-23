США готовят масштабную операцию по выслеживанию и депортации несовершеннолетних мигрантов - Reuters
Киев • УНН
ICE разработала четырехэтапную программу для отслеживания и депортации сотен тысяч несовершеннолетних мигрантов в США. Администрация Трампа возобновляет жесткие меры иммиграционного контроля, включая задержания в судах.
Агентство иммиграционной и таможенной службы (ICE) разработало четыре этапа внедрения соответствующей программы, начиная с 27 января, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Правительство США во главе с Дональдом Трампом хочет отследить сотни тысяч несовершеннолетних мигрантов в стране и по возможности депортировать их. С этой целью Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) разработала концепцию, которая состоит из четырех этапов. В документе не указывается дата начала принудительных операций.
По данным ICE, разыскиваемые делятся на три группы: «риск побега», „угроза общественной безопасности“ и „угроза безопасности границ“.
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Справочно
С 2019 года более 600 000 детей пересекли границу между США и Мексикой без родителей. Десятки тысяч уже были депортированы в прошлом.
Еще один инцидент, о котором пишет La Nacion.
Во время публичных слушаний по государственному бюджету в Олбани главный административный судья Джозеф Заяс заявил, что ICE задерживает нелегальных иностранцев в суде. Он также выразил обеспокоенность относительно влияния этих практик на сообщество мигрантов.
Эти действия порождают страх среди иммигрантов и влияют на их желание участвовать в судебных процессах, будь то свидетели, жертвы или истцы.
Добавим
Администрация Трампа возобновила программу, которая позволяет местным властям и властям штатов останавливать людей на улицах, чтобы спросить их об их иммиграционном статусе, что вызывает беспокойство среди защитников гражданских прав. Эта программа, известная как модель «целевой группы» в соответствии с программой 287(g), была приостановлена в 2012 году после нескольких обвинений в злоупотреблениях, включая расовое профилирование и дискриминацию.
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