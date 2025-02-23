США готують масштабну операцію з вистеження і депортації неповнолітніх мігрантів - Reuters

Агентство імміграційної та митної служби (ICE) розробило чотири етапи впровадження відповідної програми, починаючи з 27 січня, передає УНН із посиланням на Reuters.

Уряд США на чолі з Дональдом Трампом хоче відстежити сотні тисяч неповнолітніх мігрантів у країні і по можливості депортувати їх. З цією метою Імміграційна та митна служба США (ICE) розробила концепцію, яка складається з чотирьох етапів. У документі не вказується дата початку примусових операцій.

За даними ICE, розшукувані поділяються на три групи: "ризик втечі", "загроза громадській безпеці" та "загроза безпеці кордонів".

У США почалися затримання мігрантів без документів у Чикаго

Довідково

З 2019 року понад 600 000 дітей перетнули кордон між США і Мексикою без батьків. Десятки тисяч вже були депортовані в минулому.

Ще один інцидент, про який пише La Nacion.

Під час публічних слухань щодо державного бюджету в Олбані головний адміністративний суддя Джозеф Заяс заявив, що ICE затримує нелегальних іноземців у суді. Він також висловив занепокоєння щодо впливу цих практик на спільноту мігрантів.

Ці дії породжують страх серед іммігрантів і впливають на їхнє бажання брати участь у судових процесах, будь то свідки, жертви чи позивачі.