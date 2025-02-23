США готують масштабну операцію з вистеження і депортації неповнолітніх мігрантів - Reuters

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Київ • УНН

 • 32682 перегляди

ICE розробила чотириетапну програму для відстеження та депортації сотень тисяч неповнолітніх мігрантів у США. Адміністрація Трампа відновлює жорсткі заходи імміграційного контролю, включаючи затримання в судах.

Агентство імміграційної та митної служби (ICE) розробило чотири етапи впровадження відповідної програми, починаючи з 27 січня, передає УНН із посиланням на Reuters.

Уряд США на чолі з Дональдом Трампом хоче відстежити сотні тисяч неповнолітніх мігрантів у країні і по можливості депортувати їх. З цією метою Імміграційна та митна служба США (ICE) розробила концепцію, яка складається з чотирьох етапів. У документі не вказується дата початку примусових операцій.

За даними ICE, розшукувані поділяються на три групи: "ризик втечі", "загроза громадській безпеці" та "загроза безпеці кордонів".

У США почалися затримання мігрантів без документів у Чикаго27.01.25, 09:33 • 28323 перегляди

Довідково

З 2019 року понад 600 000 дітей перетнули кордон між США і Мексикою без батьків. Десятки тисяч вже були депортовані в минулому.

Ще один інцидент, про який пише La Nacion.

Під час публічних слухань щодо державного бюджету в Олбані головний адміністративний суддя Джозеф Заяс заявив, що ICE затримує нелегальних іноземців у суді. Він також висловив занепокоєння щодо впливу цих практик на спільноту мігрантів.

Ці дії породжують страх серед іммігрантів і впливають на їхнє бажання брати участь у судових процесах, будь то свідки, жертви чи позивачі.

Додамо

Адміністрація Трампа відновила програму, яка дозволяє місцевій владі та владі штатів зупиняти людей на вулицях, щоб запитати їх про їхній імміграційний статус, що викликає занепокоєння серед захисників громадянських прав. Ця програма, відома як модель "цільової групи" відповідно до програми 287(g), була призупинена в 2012 році після кількох звинувачень у зловживаннях, включаючи расове профілювання та дискримінацію.

Трамп планує підписати указ про депортацію іноземців-антисемітів 29.01.25, 21:08 • 28226 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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