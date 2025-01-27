У США почалися затримання мігрантів без документів у Чикаго

Імміграційна влада США у неділю почала проводити затримання в Чикаго, які були спрямовані проти жителів без документів, які проживають у "місті-притулку", пише УНН з посиланням на Financial Times.

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Імміграційна та митна поліція підтвердила у X, що її агенти, а також кілька федеральних агентств, включаючи ФБР, розпочали операції у місті. "Прикордонний цар" Том Гоман був у Чикаго для проведення рейду, як і виконувач обов'язків заступника генерального прокурора Еміль Бове.

За словами телеведучого Філа Макгроу, який супроводжував посадових осіб та агентів ICE у їхньому командному центрі в Чикаго та вів пряму трансляцію подій для свого каналу Merit TV, операція була спрямована на близько 270 "відомих злочинців".

Президент США Дональд Трамп зробив імміграцію центральним питанням своєї кампанії та пообіцяв "масові депортації". Чикаго був на межі вже більше тижня після того, як новинні агенції повідомили про плани адміністрації провести рейди, і все менше людей виходили на вулицю в районах із великою кількістю іммігрантів.

За даними перепису населення США, трохи менше п'ятої частини населення Чикагської метрополії народилися за межами США, до цієї групи входять люди з імміграційним статусом від натуралізованих громадян до нелегалів. Мексиканці складають найбільшу групу, яка народилася за межами США, за ними йдуть вихідці з Індії та Польщі.

Близько 52 000 іммігрантів прибули до міста з серпня 2022 року, коли губернатор Техасу Грег Ебботт почав возити людей автобусами від кордону до Чикаго та інших міст, контрольованих демократами.

Як місто-притулок з 1980-х років, Чикаго ухвалив політику, яка обмежує співпрацю з федеральними органами влади щодо забезпечення виконання імміграційного законодавства.

Міська рада проголосувала цього місяця за відхилення пропозиції, яка послабила б ці заходи захисту.

Мері Мег Маккарті, виконавчий директор чиказького Національного центру правосуддя у справах іммігрантів, заявила, що що багато з указів порушують закони та конституцію США.

Трамп розпочав кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів у США