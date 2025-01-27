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В США начались задержания мигрантов без документов в Чикаго

В США начались задержания мигрантов без документов в Чикаго

Киев  •  УНН

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Иммиграционные власти США начали операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго. Рейд проводится при участии ФБР и других федеральных агентств в рамках новой иммиграционной политики.

Иммиграционные власти США в воскресенье начали проводить задержания в Чикаго, которые были направлены против жителей без документов, проживающих в «городе-убежище», пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Иммиграционная и таможенная полиция подтвердила в X, что ее агенты, а также несколько федеральных агентств, включая ФБР, начали операции в городе. «Пограничный царь» Том Гоман был в Чикаго для проведения рейда, как и исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора Эмиль Бове.

По словам телеведущего Фила Макгроу, который сопровождал должностных лиц и агентов ICE в их командном центре в Чикаго и вел прямую трансляцию событий для своего канала Merit TV, операция была направлена на около 270 «известных преступников».

Президент США Дональд Трамп сделал иммиграцию центральным вопросом своей кампании и пообещал «массовые депортации». Чикаго был на грани уже больше недели после того, как новостные агентства сообщили о планах администрации провести рейды, и все меньше людей выходили на улицу в районах с большим количеством иммигрантов.

По данным переписи населения США, чуть менее пятой части населения Чикагской метрополии родились за пределами США, в эту группу входят люди с иммиграционным статусом от натурализованных граждан до нелегалов. Мексиканцы составляют самую большую группу, родившуюся за пределами США, за ними следуют выходцы из Индии и Польши.

Около 52 000 иммигрантов прибыли в город с августа 2022 года, когда губернатор Техаса Грег Эбботт начал возить людей автобусами от границы до Чикаго и других городов, контролируемых демократами.

Как город-убежище с 1980-х годов, Чикаго принял политику, которая ограничивает сотрудничество с федеральными органами власти по обеспечению выполнения иммиграционного законодательства.

Городской совет проголосовал в этом месяце за отклонение предложения, которое ослабило бы эти меры защиты.

Мэри Мэг Маккарти, исполнительный директор чикагского Национального центра правосудия по делам иммигрантов, заявила, что многие из указов нарушают законы и конституцию США.

Трамп начал кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов в США24.01.25, 12:06 • 34112 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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