Администрация Трампа планирует создать Офис реэмиграции для депортации мигрантов

В рамках масштабной реорганизации Государственного департамента США администрация президента Дональда Трампа создает Управление ремиграции или лишения страны от мигрантов путем депортации неассимилированных иностранцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wired.

Детали

Детали плана содержатся в 136-страничном документе-сообщении, который Государственный департамент направил шести комитетам Конгресса. Письмо направили, в частности, Комитету по иностранным делам и ассигнованиям Палаты представителей и Комитету по иностранным отношениям Сената для утверждения до 1 июля, согласно копии, которую получило для ознакомления издание.

Ремиграция – это иммиграционная политика, которую поддерживают экстремисты и которая призывает к вывозу всех мигрантов, включая "неассимилированных" граждан, с целью создания белых этногосударств в западных странах.

Управление ремиграции будет служить центром [Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции] по вопросам иммиграции и отслеживания репатриации. Оно обеспечит политическую платформу для межведомственной координации с DHS и другими учреждениями по депортациям/репатриациям, а также для внутриведомственной политической работы с целью продвижения иммиграционной повестки дня президента – говорится в документе.

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Управление ремиграции "также будет активно способствовать добровольному возвращению мигрантов в страну их происхождения или легального статуса", что является ключевой целью идеологии ремиграции.

В документе, о котором впервые сообщили Reuters и The Handbasket, также очерчиваются поразительные административные и политические изменения в дипломатических службах США, включая ликвидацию значительной части Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда, а также добавление новой должности заместителя помощника министра для контроля за "демократией и западными ценностями".

Государственный департамент сообщает Конгрессу о своем намерении реорганизовать внутреннюю деятельность Департамента, включая более 300 бюро и офисов, чтобы переориентироваться на основные цели внешней политики США и потребности современной дипломатии – говорится во вступлении к документу.

Государственный департамент и Белый дом пока не ответили на запросы о комментариях относительно создания Управления ремиграции.

Это возмутительно. Невозможно скрыть тот факт, что конечная цель "ремиграции" – это исключительно этнические чистки. Это ужасный день для нашей страны, когда сторонники "ремиграции" приписывают США и администрации Трампа "нормализацию" этого термина". В нем нет ничего от нормального - отметила генеральный директор и президент Глобального проекта против ненависти и экстремизма говорит Венди Виа.

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Хотя сам Трамп не использует термин "ремиграция" публично с момента вступления в должность, он упомянул о нем в сентябре прошлого года, обсуждая свои планы иммиграционной политики.

Как президент, я немедленно прекращу вторжение мигрантов в Америку. Мы остановим все рейсы мигрантов, прекратим все незаконные въезды, закроем мобильное приложение Kamala для контрабанды нелегальных иммигрантов (CBP One App), отменим иммунитет от депортации, приостановим переселение беженцев и вернем нелегальных мигрантов Камалы в их родные страны (также известное как ремиграция) – написал осенью Трамп в соцсети X.

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Его позицию быстро поддержал близкий советник Трампа, которого считают архитектором нынешней иммиграционной политики администрации Стивен Миллер

План Трампа по прекращению вторжения в малые города Америки: ремиграция! - написал он в соцсети Х, репостнув заявление Трампа, тогда еще кандидата в президенты.

Хотя ремиграция, вероятно, является неизвестным термином для большинства американцев, она приобретает значительную популярность в Европе. В последние годы политика ремиграции стала популярной среди ультраправых и популистских политиков в Евросоюзе и за его пределами.

Ранее в этом месяце на конференции вблизи Милана состоялся первый в истории Саммит по вопросам ремиграции, в котором приняли участие более 400 человек, а также ряд ультраправых европейских законодателей и спикеров из Ирландии, Португалии, Франции, Нидерландов и Германии. Мероприятие встретили масштабным маршем протеста и значительным присутствием полиции.

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На саммите выступили двое американцев, Джеки Юбенкс и Сайан Квинн. Юбенкс, которая исповедует идеи христианского национализма, была кандидатом, поддержанным Трампом, в Палату представителей Мичигана в 2022 году, а ранее была полевым представительницей Turning Point USA. Во время своей речи Юбенкс упомянула, что "основополагающий капитал" США происходит из Европы, игнорируя существование коренных американцев.

Президент Трамп придерживается своего обещания депортировать нелегальных иностранцев, и американский народ очень поддерживает его повестку дня. Ваше издание должно уделять время освещению всех опасных нелегальных преступников, которых президент вывозит, вместо того, чтобы посещать и цитировать случайные иностранные конференции, которые не имеют ничего общего с президентом - заявила пресс-секретарь Белого дома в интервью Wired на вопрос об очевидном сходстве между повесткой дня ремиграции и иммиграционной политикой администрации.

Еще до того, как администрация Трампа предложила создать Управление ремиграции в Государственном департаменте, эксперты, некоторые из докладчиков конференции и даже Мартин Зеллнер, австрийский активист и бывший член неонацистской группы, человек, который отвечает за продвижение идеи ремиграции по всему миру, утверждали, что Трамп, с момента вступления в должность, уже стремится ввести ремиграцию в США.

Да, [Трамп] отвечает многим требованиям. Между Европой и США есть различия, но общая линия и та же: сохранение культурной непрерывности путем остановки миграции для смешивания. Речь об обратном потоке посредством усиления безопасности границ, массовых репатриаций и стимулов для выезда - сказал Зеллнер, отвечая на вопрос Wired, считает ли он, что ремиграция уже происходит в США

Хотя Государственный департамент до сих пор не упоминал о создании Управления ремиграции, политика, которую контролирует администрация Трампа, отражает политику, изложенную в 30-летнем плане, который Зеллнер очертил на собственном вебсайте для реализации своих расистских целей.

На вебсайте Зеллнера также перечислен ряд "инструментов", которые можно использовать для достижения ремиграции, в частности "остановить воссоединение семей" — то, что Трамп делал даже во время своего первого срока на должности. На первом этапе реализации ремиграции Зеллнер также призывает правительства "создать ультиматумы и экономические стимулы для самостоятельной депортации". Как известно, администрация Трампа уже предлагает нелегальным иммигрантам разовую помощь в размере 1000 долларов, если они воспользуются опциями приложения CBP Home для самостоятельной депортации.

Напомним

В январе администрация Трампа аннулировала разрешения на въезд в США для 10 000 беженцев, включая 1600 афганцев. Среди пострадавших - помощники американских военных и родственники действующих военнослужащих США.

Кроме того, в США уже предупредили иммигрантов, что родители детей, рожденных в Соединенных Штатах, не имеют "иммунитета" от депортации.