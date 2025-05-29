Суд США заблокировал Трампу прекращение программы приема мигрантов из Украины
Киев • УНН
Судья Индира Талвани обязала возобновить рассмотрение заявлений мигрантов из Украины, Афганистана и Латинской Америки. Им было разрешено оставаться в США на ограниченный срок.
Американский судья Индира Талвани обязала администрацию президента США Дональда Трампа возобновить рассмотрение заявлений мигрантов, находящихся в стране по так называемым программам "паролей" — временного разрешения на проживание, введенного во времена администрации Джо Байдена.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации, речь идет о мигрантах из Украины, Афганистана, Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которым ранее было разрешено оставаться в США на ограниченный срок, а также подавать заявки на другие формы иммиграционной защиты.
Судья Индира Талвани ранее блокировала возможность администрации Трампа отменить программу "паролей" для сотен тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. Администрация обратилась в Верховный суд США с просьбой приостановить ее решение.
Талвани, назначенец бывшего президента-демократа Барака Обамы, отверг утверждение администрации Трампа о том, что приостановка программ программы "паролей" находится в широких пределах ее полномочий по управлению иммиграционной политикой.
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Как отметила судья, федеральный закон по-прежнему требует от агентств Министерства внутренней безопасности США соблюдения длительной процедуры предоставления или отказа в программе "паролей" и других иммиграционных льгот.
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Решение было принято в результате судебного иска, оспаривающего прекращение обработки заявлений от украинских, афганских, кубинских, гаитянских, никарагуанских и венесуэльских мигрантов, которые либо хотели получить разрешение на въезд в рамках процедуры условно-досрочного освобождения, либо уже получили этот статус и хотят остаться.
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