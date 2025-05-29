Суд США заблокував Трампу припинення програми прийому мігрантів з України

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський
10:11 • 3568 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

08:40 • 15563 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
08:12 • 21508 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

06:00 • 38063 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 53749 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 97299 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 100438 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 110540 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 100352 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Ексклюзив
28 травня, 07:55 • 171082 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.8м/с
66%
744мм
Популярнi новини

Суд США зупинив дію більшості імпортних тарифів Трампа

29 травня, 00:59 • 17945 перегляди

У ніч на 29 травня москву атакували безпілотники: під удар потрапив житловий комплекс

29 травня, 02:03 • 71763 перегляди

На Миколаївщині затримали чоловіка за зґвалтування односельчанки: подробиці

29 травня, 02:35 • 42308 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 19055 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 9594 перегляди
Публікації

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

06:00 • 38056 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 130386 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 208184 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 218706 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 223011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Джон Хілі

Марк Рютте

Віталій Кім

Павло Дуров

Іван Федоров

Актуальні місця

Харківська область

Румунія

Миколаївська область

Берлін

Київ

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

07:36 • 9698 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

06:22 • 19113 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 80637 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 141096 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 79905 перегляди
Актуальне

Telegram

Dassault Rafale

Дассо Міраж 2000

The New York Times

ChatGPT

Суд США заблокував Трампу припинення програми прийому мігрантів з України

Київ • УНН

 • 1572 перегляди

Суддя Індіра Талвані зобов’язала відновити розгляд заяв мігрантів з України, Афганістану та Латинської Америки. Їм було дозволено залишатися у США на обмежений термін.

Суд США заблокував Трампу припинення програми прийому мігрантів з України

Американський суддя Індіра Талвані зобов’язала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити розгляд заяв мігрантів, які перебувають у країні за так званими програмами "паролів" — тимчасового дозволу на проживання, запровадженого за часів адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією, йдеться про мігрантів з України, Афганістану, Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, яким раніше було дозволено залишатися у США на обмежений термін, а також подавати заявки на інші форми імміграційного захисту.

Суддя Індіра Талвані раніше блокувала можливість адміністрації Трампа скасувати програму "паролів" для сотень тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Адміністрація звернулася до Верховного суду США з проханням призупинити її рішення.

Талвані, призначенець колишнього президента-демократа Барака Обами, відкинув твердження адміністрації Трампа про те, що призупинення програм програми "паролів" перебуває в широких межах її повноважень з управління імміграційною політикою. 

США можуть депортувати 10 тисяч афганців: ветерани попереджають про фізичний опір26.05.25, 03:04 • 5324 перегляди

 Як зазначила суддя, федеральний закон, як і раніше, вимагає від агентств Міністерства внутрішньої безпеки США дотримання тривалої процедури надання або відмови в програмі "паролів" та інших імміграційних пільг.

Ми раді, що суд знову справедливо визнав шкоду, яку довільне ухвалення рішень урядом завдало безневинним людям

- заявила у своїй заяві Анвен Г'юз, адвокатка позивачів із Human Rights First.

Рішення було ухвалено внаслідок судового позову, що оскаржує припинення обробки заяв від українських, афганських, кубинських, гаїтянських, нікарагуанських і венесуельських мігрантів, які або хотіли отримати дозвіл на в'їзд у рамках процедури умовно-дострокового звільнення, або вже отримали цей статус і хочуть залишитися. 

Адміністрація Трампа пропонує мігрантам 1000 доларів за добровільний виїзд05.05.25, 21:01 • 9715 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини СвітуНаші за кордоном
Міністерство внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки
Гаїті
Куба
Верховний суд США
Reuters
Барак Обама
Венесуела
Афганістан
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.17
Bitcoin
$108,527.30
S&P 500
$5,909.48
Tesla
$358.81
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,306.41
Ethereum
$2,736.77