Суд США заблокував Трампу припинення програми прийому мігрантів з України
Київ • УНН
Суддя Індіра Талвані зобов’язала відновити розгляд заяв мігрантів з України, Афганістану та Латинської Америки. Їм було дозволено залишатися у США на обмежений термін.
Американський суддя Індіра Талвані зобов’язала адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити розгляд заяв мігрантів, які перебувають у країні за так званими програмами "паролів" — тимчасового дозволу на проживання, запровадженого за часів адміністрації Джо Байдена.
Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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За інформацією, йдеться про мігрантів з України, Афганістану, Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, яким раніше було дозволено залишатися у США на обмежений термін, а також подавати заявки на інші форми імміграційного захисту.
Суддя Індіра Талвані раніше блокувала можливість адміністрації Трампа скасувати програму "паролів" для сотень тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Адміністрація звернулася до Верховного суду США з проханням призупинити її рішення.
Талвані, призначенець колишнього президента-демократа Барака Обами, відкинув твердження адміністрації Трампа про те, що призупинення програм програми "паролів" перебуває в широких межах її повноважень з управління імміграційною політикою.
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Як зазначила суддя, федеральний закон, як і раніше, вимагає від агентств Міністерства внутрішньої безпеки США дотримання тривалої процедури надання або відмови в програмі "паролів" та інших імміграційних пільг.
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Рішення було ухвалено внаслідок судового позову, що оскаржує припинення обробки заяв від українських, афганських, кубинських, гаїтянських, нікарагуанських і венесуельських мігрантів, які або хотіли отримати дозвіл на в'їзд у рамках процедури умовно-дострокового звільнення, або вже отримали цей статус і хочуть залишитися.
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