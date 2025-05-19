Агресивні спроби прориву: понад 500 мігрантів атакували польський кордон з боку білорусі
Київ • УНН
За останні вихідні понад 520 іноземців спробували нелегально перетнути польський кордон з боку білорусі. Найбільше порушників – громадяни Афганістану, Пакистану та країн Африки.
За останні вихідні понад 520 іноземців намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з боку білорусі. Нещодавні спроби перетину кордону мають найвищі показники останніх тижнів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Прикордонну службу Польщі.
Деталі
Найінтенсивніші спроби нелегального перетину польського кордону з боку білорусі зафіксовано у суботу та неділю, – щоденно через кордон намагалися прорватися понад 220 осіб, здебільшого на ділянці Підляського воєводства.
У двох випадках великі групи — по кілька десятків осіб — намагалися прорвати оборону, діючи агресивно. Мігранти жбурляли каміння й гілки, поблизу Біловежі пошкодили поліцейські авто, розбивши вікна.
Доповнення
Серед затриманих на білорусько-польському кордоні у минулі вихідні переважають громадяни Афганістану, Пакистану та країн Африки. Від початку травня польські прикордонники зафіксували понад 1900 спроб незаконного перетину з білоруського боку.
Туск перевірив, як охороняється кордон Польщі з Білоруссю23.03.25, 07:50 • 43951 перегляд