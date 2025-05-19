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Агрессивные попытки прорыва: более 500 мигрантов атаковали польскую границу со стороны беларуси

Киев • УНН

 • 462 просмотра

За последние выходные более 520 иностранцев попытались нелегально пересечь польскую границу со стороны беларуси. Больше всего нарушителей – граждане Афганистана, Пакистана и стран Африки.

Агрессивные попытки прорыва: более 500 мигрантов атаковали польскую границу со стороны беларуси

За последние выходные более 520 иностранцев пытались нелегально пересечь границу Польши со стороны беларуси. Недавние попытки пересечения границы имеют самые высокие показатели последних недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Пограничную службу Польши.

Детали

Самые интенсивные попытки нелегального пересечения польской границы со стороны беларуси зафиксированы в субботу и воскресенье, – ежедневно через границу пытались прорваться более 220 человек, в основном на участке Подляского воеводства.

В двух случаях большие группы – по несколько десятков человек – пытались прорвать оборону, действуя агрессивно. Мигранты бросали камни и ветки, вблизи Беловежи повредили полицейские авто, разбив окна.

Дополнение

Среди задержанных на белорусско-польской границе в минувшие выходные преобладают граждане Афганистана, Пакистана и стран Африки. С начала мая польские пограничники зафиксировали более 1900 попыток незаконного пересечения с белорусской стороны.

Туск проверил, как охраняется граница Польши с Беларусью23.03.25, 07:50 • 43951 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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