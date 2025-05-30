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Верховный суд разрешил Трампу отменить защиту для более 530 000 мигрантов

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Верховный суд США разрешил администрации Трампа прекратить действие программы CHNV, защищавшей более 500 тысяч мигрантов. Это решение ставит под угрозу депортацию для выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Верховный суд разрешил Трампу отменить защиту для более 530 000 мигрантов

Решение, объявленное сегодня, было неподписанным и не имело обоснования, но двое судей, назначенных президентами-демократами, выразили особое мнение.

Передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Администрация президента Дональда Трампа может временно лишить правового статуса более 530 000 мигрантов, проживающих в США. Это постановил в пятницу Верховный суд США.

Справка

Министерство внутренней безопасности США в марте прекратило введенную бывшим президентом Джо Байденом программу, которая защищала иммигрантов, спасавшихся от экономических и политических потрясений в своих странах.

Программа "CHNV" была введена в конце 2022 года при президентстве демократов Байдена и расширена в начале 2023 года.

Новый приказ ставит под угрозу депортации для более 530 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

После того, как в день своего вступления в должность Трамп подписал указ, которым приказал Министерству внутренней безопасности избавиться от соответствующей программы, несколько групп по защите прав иммигрантов подали в суд на администрацию президента-республиканца. Суд заблокировал отмену CHNV. Но правительство США подало апелляцию в Верховный суд

Комментарий служителей Фемиды

В своем особом мнении судьи Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор предупредили о "разрушительных последствиях" для пострадавших иностранных граждан. Их жизнь будет "перевернута с ног на голову", пока будут продолжаться судебные разбирательства. 

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа намерена создать Управление ремиграции для депортации неассимилированных иностранцев. Этот шаг вызвал критику и обвинения в поддержке политики этнических чисток.

Агрессивные попытки прорыва: более 500 мигрантов атаковали польскую границу со стороны беларуси19.05.25, 13:22 • 4596 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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