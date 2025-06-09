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Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США
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13:46 • 1022 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

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Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Киев • УНН

 • 992 просмотра

Политолог Олег Лесной заявил, что протесты в США являются следствием политики Трампа, который игнорирует закон и подталкивает людей к радикальным действиям. Это может повлиять на поддержку Республиканской партии.

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Протесты в США – это следствие "простых" решений президента Дональда Трампа. Своими решениями он подталкивает людей к более радикальным действиям. Такое мнение журналисту УНН высказал политолог Олег Лисный, комментируя протесты против действий миграционных агентов.

В Лос-Анджелесе вечером 6 июня вспыхнули протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE.

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами.

В воскресенье в центре Лос-Анджелеса произошло 27 арестов, в Сан-Франциско задержано около 60 человек в связи с протестами против действий миграционной службы и Нацгвардии, которые сопровождались беспорядками. 

Последствия подавления протестов против действий миграционных агентов в США

Я не рассматриваю ни один такой конфликтный момент в США, как отдельный. Это последствия политики Трампа, которая предусматривает простые решения. У популистских режимов или политиков есть иллюзия, что до них делалось все сложно, поэтому оно не получается. А они будут делать просто - если есть проблема с мигрантами, то надо мигрантов выгнать. Если есть проблема с деньгами, то надо просто повысить тарифы и деньги просто посыплются миллиардами в финансовую систему. Поэтому эти протесты – это следствие простых решений Трампа 

– сказал Лисный.

Также, по его словам, это следствие того, что Трамп не обращает внимание на закон, как таковой

... если мы посмотрим пост главы Калифорнии, то он четко пишет, что Трамп превысил свои полномочия, он действует незаконным способом и таким образом вызывает эскалацию 

- отметил политолог.

Губернатор Калифорнии назвал незаконным развертывание Нацгвардии Трампом в Лос-Анджелесе09.06.25, 08:39 • 2884 просмотра

Политолог подчеркнул, что Трамп делает в середине своего государства шаг, который подталкивает людей к более радикальным действиям.

Здесь можно нарисовать образ, когда есть помещение, а в нем пожар. Человек, ответственный за это помещение, пытается как-то ее унять, а тут приходит высшее руководство и из канистры выливает туда бензин. Вот так, на мой взгляд, выглядят сейчас действия Трампа

 - сказал Лисный.

Политолог отметил, что на действия Трампа нужно смотреть комплексно. Лидер США может почувствовать последствия своей политики, которые отразятся и на Республиканской партии.

Если смотреть в комплексе, то Трамп игнорирует судебную систему, с Илоном Маском не поделил территорию, тарифы вводит тоже незаконным способом. Поэтому вот этот комплекс ситуаций и повлияет не только на Трампа, но еще и на Республиканскую партию, на поддержку Республиканской партии 

- считает Лисный.

Промежуточные выборы в США в ноябре 2026 года

В ноябре 2026 года в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей, нижней палаты Конгресса.

В ноябре (2026 года – ред.) промежуточные выборы. Это будет момент истины для Трампа и Республиканской партии. И тогда все, что было неправильно сделано, выльется в электоральную поддержку или не поддержку. Демократы могут получить шанс очень серьезно зайти в Конгресс и еще в Сенат. Есть такая вероятность, что Трамп получит враждебный к себе Конгресс, который сейчас никак себя не проявляет. На долгосрочную перспективу такие действия обязательно будут иметь последствия. Возможно, я ошибаюсь, и американцам нравится такая политика Трампа 

- сказал Лисный.

Но эти процессы, по его словам, начнутся где-то в сентябре, когда с каникул вернутся конгрессмены, когда начнется политическая активность и работа с электоратом, ведь выборы не день в день происходят.

Поэтому с сентября могут быть действия представителей Республиканской партии и определенных Конгрессменов не такими лояльными к Трампу, как сейчас. Потому что с каждым месяцем накапливаются проблемы, а решения основных моментов так и не произошло 

- подытожил Лисный.

Маск поддержал идею импичмента Трампа06.06.25, 00:02 • 5692 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
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