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Протесты в США: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его решение отправить Нацгвардию в Калифорнию было правильным. Иначе, по его словам, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен.

Протесты в США: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял правильное решение, отправив Национальную гвардию на борьбу с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии, а если бы он этого не сделал, то Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Мы приняли правильное решение, отправив Национальную гвардию на борьбу с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Очень некомпетентный "губернатор" Ньюскум и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "Спасибо вам, президент Трамп, вы такой замечательный. Мы были бы ничем без вас, сэр". Вместо этого они решили врать жителям Калифорнии и Америки, говоря, что мы не были нужны, и что это "мирные протесты" 

- написал Трамп.

Он отметил, что "лишь один взгляд на фотографии и видеозаписи насилия и разрушений скажет вам все, что вам нужно знать".

Мы всегда будем делать все необходимое, чтобы наши граждане были в безопасности, чтобы вместе мы могли сделать Америку снова великой 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Войска Национальной гвардии Калифорнии были развернуты на улицах Лос-Анджелеса в воскресенье, чтобы помочь подавить протесты, которые продолжаются третий день, против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа, шаг, который губернатор штата-демократ Гэвин Ньюсом назвал незаконным.

Политолог Олег Лесной в комментарии УНН отмечал, что протесты в США – это следствие "простых" решений президента Дональда Трампа. Своими решениями он подталкивает людей к более радикальным действиям.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Truth Social
Гэвин Ньюсом
Калифорния
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Лос-Анджелес
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