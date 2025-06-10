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Ньюсом: Трамп відправив війська до Лос-Анджелеса без палива, їжі, води і місця для ночівлі

Київ • УНН

 • 1248 перегляди

Губернатор Каліфорнії опублікував фото сплячих на підлозі солдатів Нацгвардії, яких Трамп відправив для розгону протестів в Лос-Анджелесі, без належного забезпечення.

Ньюсом: Трамп відправив війська до Лос-Анджелеса без палива, їжі, води і місця для ночівлі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував у соцмережі Х фотографії солдатів Нацгвардії, розгорнутих президентом США Дональдом Трампом, які сплять на підлозі. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами Ньюсома, Національну гвардію відправили "без пального, їжі, води та місця для сну".

Ось вони - змушені спати на підлозі, один біля одного. Якщо хтось зневажливо ставиться до наших військових, то це ти, Дональде Трамп

- підписав він фото.

Водночас CNN інформує, що для розгону протестів у Лос-Анджелесі було мобілізовано цілий батальйон морської піхоти чисельністю до 500 солдатів. При цьому видання зазначає, що це не рідкість, коли військовослужбовці сплять, де можуть, коли їх швидко розгортають.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав цей крок незаконним. За його словами, він планує подати до суду на адміністрацію через розгортання, додавши, що Трамп "створив умови" для протестів.

Протести у США: Трамп пояснив, чому ввів Нацгвардію09.06.25, 20:30 • 2168 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґевін Ньюсом
Дональд Трамп
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