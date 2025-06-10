Ньюсом: Трамп відправив війська до Лос-Анджелеса без палива, їжі, води і місця для ночівлі

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом опублікував у соцмережі Х фотографії солдатів Нацгвардії, розгорнутих президентом США Дональдом Трампом, які сплять на підлозі. Про це повідомляє УНН.

За словами Ньюсома, Національну гвардію відправили "без пального, їжі, води та місця для сну".

Ось вони - змушені спати на підлозі, один біля одного. Якщо хтось зневажливо ставиться до наших військових, то це ти, Дональде Трамп