Ньюсом: Трамп отправил войска в Лос-Анджелес без топлива, еды, воды и места для ночлега

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети Х фотографии солдат Нацгвардии, развернутых президентом США Дональдом Трампом, спящих на полу. Об этом сообщает УНН.

По словам Ньюсома, Национальную гвардию отправили "без горючего, еды, воды и места для сна".

Вот они - вынуждены спать на полу, друг возле друга. Если кто-то пренебрежительно относится к нашим военным, то это ты, Дональд Трамп