Ньюсом: Трамп отправил войска в Лос-Анджелес без топлива, еды, воды и места для ночлега
Киев • УНН
Губернатор Калифорнии опубликовал фото спящих на полу солдат Нацгвардии, которых Трамп отправил для разгона протестов в Лос-Анджелесе, без надлежащего обеспечения.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал в соцсети Х фотографии солдат Нацгвардии, развернутых президентом США Дональдом Трампом, спящих на полу. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Ньюсома, Национальную гвардию отправили "без горючего, еды, воды и места для сна".
Вот они - вынуждены спать на полу, друг возле друга. Если кто-то пренебрежительно относится к нашим военным, то это ты, Дональд Трамп
В то же время CNN информирует, что для разгона протестов в Лос-Анджелесе был мобилизован целый батальон морской пехоты численностью до 500 солдат. При этом издание отмечает, что это не редкость, когда военнослужащие спят, где могут, когда их быстро разворачивают.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал этот шаг незаконным. По его словам, он планирует подать в суд на администрацию из-за развертывания, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов.
Протесты в США: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию09.06.25, 20:30 • 2106 просмотров