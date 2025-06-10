Развертывание Нацгвардии США в Лос-Анджелесе продлится 60 дней и будет стоить $134 млн - Гегсет

Развертывание федеральных войск США в Лос-Анджелесе для подавления антиправительственных протестов из-за иммиграционной политики Белого дома будет стоить не менее 134 миллионов долларов и продлится 60 дней. Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет на слушаниях подкомитета Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Мы публично заявили, что это 60 дней, потому что мы хотим гарантировать, что эти бунтовщики, мародеры и головорезы с другой стороны, которые нападают на наших полицейских, будут знать, что мы никуда не уйдем - сказал Хегсет членам подкомитета по обороне ассигнований Палаты представителей.

Детали

Текущая смета расходов на развертывание составляет 134 миллиона долларов, что в основном сводится к расходам на проезд, проживание и питание, уточнил Гегсет.

Протесты в США: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию

Напомним

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Войска Национальной гвардии Калифорнии были развернуты на улицах Лос-Анджелеса в воскресенье, чтобы помочь подавить протесты, которые продолжаются третий день, против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа, шаг, который губернатор штата-демократ Гэвин Ньюсом назвал незаконным.

Ньюсом: Трамп отправил войска в Лос-Анджелес без топлива, еды, воды и места для ночлега

Калифорния оспаривает приказ Трампа об отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес. Штат подал иск против администрации Трампа из-за ее решения развернуть войска в Лос-Анджелесе для защиты агентов иммиграционной службы и подавить протесты недовольных с помощью силовиков. Трампа обвиняют в "беспрецедентной узурпации государственной власти и ресурсов".