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Каліфорнія оскаржує наказ Трампа про відправку Нацгвардії до Лос-Анджелеса

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Штат Каліфорнія подав позов проти адміністрації Трампа за федералізацію Нацгвардії та відправлення морпіхів. Губернатор Ньюсом попередив інші штати про можливість повторення дій Трампа.

Каліфорнія оскаржує наказ Трампа про відправку Нацгвардії до Лос-Анджелеса

Штат Каліфорнія у США у понеділок подав позов проти адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа через її крок щодо взяття ситуації під контроль Національної гвардії штату та розгортання військ у Лос-Анджелесі для захисту агентів імміграційної служби. Трампа звинувачують у "безпрецедентній узурпації державної влади та ресурсів", повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

У 22-сторінковій скарзі, поданій до Федерального окружного суду Сан-Франциско, зазначається, що Трамп порушує як федеральне законодавство, так і Конституцію. У документі міститься вимога винести судове рішення, яке скасує розгортання Національної гвардії та поверне контроль над нею губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому.

"Президент Трамп неодноразово використовував надзвичайні повноваження для перевищення меж законної виконавчої влади. У суботу, 7 червня, він використав протест, який контролювала місцева влада, щоб здійснити ще одне безпрецедентне захоплення влади, цього разу ціною суверенітету штату Каліфорнія та зневажаючи повноваження та роль губернатора як головнокомандувача Національної гвардії штату", - ідеться у скарзі.

У позові стверджується, що федералізація Національної гвардії штату президентом Трампом була незаконною, оскільки цей крок оминув губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, а також порушив 10-ту поправку, яка захищає права штатів.

Губернатор Гевін Ньюсом передбачив подання позову в дописі в соціальних мережах раніше в понеділок, у день стрімких подій, які почалися з акценту на виході федералізованої Національної гвардії на вулиці Лос-Анджелеса, але завершилися значною ескалацією, на тлі того, як міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що відправляє у регіон 700 морських піхотинців.

Пентагон перекидає 700 морпіхів у Лос-Анджелес через протести10.06.25, 02:01 • 3946 переглядiв

В інтерв'ю в понеділок Ньюсом попередив інших губернаторів по всій країні, що Трамп може повторити свій крок і в їхніх штатах під приводом придушення протестів проти імміграційних репресій адміністрації.

"Наказ президента, який ми оскаржуємо, є національним наказом. Це стосується не лише Лос-Анджелеса. І тому я продовжую нагадувати своїм колегам-губернатам - не лише губернаторам-демократам, а й республіканцям - про те, наскільки це важливо та наскільки значною є ескалація", - сказав Ньюсом.

Але хоча у скарзі зазначається, що "використання регулярних збройних сил є аналогічно незаконним і тут", вона не розвиває цю ідею детально і не вимагає судового наказу про повернення морських піхотинців на їхню базу. Можливо, як пише видання, штат пізніше подасть розширену скаргу.

У скарзі також стверджувалося, що, відправляючи війська для виконання правоохоронної функції з контролю над протестами - завдання громадської безпеки, до якого, за словами влади штату, найкраще підготовлені поліція Лос-Анджелеса та департамент шерифа, - адміністрація Трампа порушує 10-ту поправку, яка зберігає права штатів.

У позові стверджувалося, що використання військової сили "для придушення протесту або запобігання майбутнім протестам, попри відсутність доказів того, що місцеві правоохоронні органи не здатні встановити контроль та забезпечити громадську безпеку під час таких протестів, є саме тим типом втручання у державну владу, який лежить в основі 10-ї поправки".

Генпрокурор Каліфорнії хоче подати позов проти Трампа за розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі09.06.25, 22:10 • 4036 переглядiв

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив правильне рішення, відправивши Національну гвардію на боротьбу з насильницькими, спровокованими заворушеннями в Каліфорнії, а якби він цього не зробив, то Лос-Анджелес був би повністю знищений.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Піт Гегсет
Ґевін Ньюсом
Нью-Йорк таймс
Каліфорнія
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки
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