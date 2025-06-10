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Калифорния оспаривает приказ Трампа об отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Штат Калифорния подал иск против администрации Трампа за федерализацию Нацгвардии и отправку морпехов. Губернатор Ньюсом предупредил другие штаты о возможности повторения действий Трампа.

Калифорния оспаривает приказ Трампа об отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес

Штат Калифорния в США в понедельник подал иск против администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа из-за ее шага по взятию ситуации под контроль Национальной гвардии штата и развертыванию войск в Лос-Анджелесе для защиты агентов иммиграционной службы. Трампа обвиняют в "беспрецедентной узурпации государственной власти и ресурсов", сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, отмечается, что Трамп нарушает как федеральное законодательство, так и Конституцию. В документе содержится требование вынести судебное решение, которое отменит развертывание Национальной гвардии и вернет контроль над ней губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

"Президент Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия для превышения пределов законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал протест, который контролировали местные власти, чтобы осуществить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и пренебрегая полномочиями и ролью губернатора как главнокомандующего Национальной гвардии штата", - говорится в жалобе.

В иске утверждается, что федерализация Национальной гвардии штата президентом Трампом была незаконной, поскольку этот шаг обошел губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также нарушил 10-ю поправку, которая защищает права штатов.

Губернатор Гэвин Ньюсом предусмотрел подачу иска в сообщении в социальных сетях ранее в понедельник, в день стремительных событий, которые начались с акцента на выходе федерализованной Национальной гвардии на улицы Лос-Анджелеса, но завершились значительной эскалацией, на фоне того, как министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что отправляет в регион 700 морских пехотинцев.

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В интервью в понедельник Ньюсом предупредил других губернаторов по всей стране, что Трамп может повторить свой шаг и в их штатах под предлогом подавления протестов против иммиграционных репрессий администрации.

"Приказ президента, который мы оспариваем, является национальным приказом. Это касается не только Лос-Анджелеса. И поэтому я продолжаю напоминать своим коллегам-губернаторам - не только губернаторам-демократам, но и республиканцам - о том, насколько это важно и насколько значительной является эскалация", - сказал Ньюсом.

Но хотя в жалобе отмечается, что "использование регулярных вооруженных сил является аналогично незаконным и здесь", она не развивает эту идею подробно и не требует судебного приказа о возвращении морских пехотинцев на их базу. Возможно, как пишет издание, штат позже подаст расширенную жалобу.

В жалобе также утверждалось, что, отправляя войска для выполнения правоохранительной функции по контролю над протестами - задача общественной безопасности, к которой, по словам властей штата, лучше всего подготовлены полиция Лос-Анджелеса и департамент шерифа, - администрация Трампа нарушает 10-ю поправку, которая сохраняет права штатов.

В иске утверждалось, что использование военной силы "для подавления протеста или предотвращения будущих протестов, несмотря на отсутствие доказательств того, что местные правоохранительные органы не способны установить контроль и обеспечить общественную безопасность во время таких протестов, является именно тем типом вмешательства в государственную власть, который лежит в основе 10-й поправки".

Генпрокурор Калифорнии хочет подать иск против Трампа за развертывание Нацгвардии в Лос-Анджелесе09.06.25, 22:10 • 4034 просмотра

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял правильное решение, отправив Национальную гвардию на борьбу с насильственными, спровоцированными беспорядками в Калифорнии, а если бы он этого не сделал, то Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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