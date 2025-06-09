Генпрокурор Калифорнии хочет подать иск против Трампа за развертывание Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что суверенитет штата был "растоптан" президентом США Дональдом Трампом, когда он приказал направить войска на иммиграционные протесты в Лос-Анджелесе, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Протесты утихли только в воскресенье, но "с тех пор, как Трамп объявил о своем плане развертывания войск, ситуация на местах быстро обострилась, а беспорядки выросли за одну ночь", – сказал Бонта на пресс-конференции в понедельник. "Это не было неизбежным".

Бонта объявил в понедельник о планах подать в суд на администрацию Трампа. Он сказал, что в иске будет требоваться от суда "отменить незаконные действия президента по федерализации Национальной гвардии Калифорнии".

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Штат также добивается судебного приказа, который признает федерализацию гвардии Трампом незаконной, сказал Бонта. Он говорит, что штат будет добиваться запретительного приказа, чтобы остановить развертывание войск.

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Напомним

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Войска Национальной гвардии Калифорнии были развернуты на улицах Лос-Анджелеса в воскресенье, чтобы помочь подавить протесты, которые продолжаются третий день, против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа, шаг, который губернатор штата-демократ Гэвин Ньюсом назвал незаконным.

Политолог Олег Лесной в комментарии УНН отмечал, что протесты в США – это следствие "простых" решений президента Дональда Трампа. Своими решениями он подталкивает людей к более радикальным действиям.