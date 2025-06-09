Генпрокурор Каліфорнії хоче подати позов проти Трампа за розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі

Перший етап обміну полоненими віком до 25 років: серед звільнених є оборонці Маріуполя 9 червня, 12:10 • 22958 перегляди

Не лише зеків: окупанти кидають на фронт "військову комендатуру лнр" через брак живої сили 15:14 • 4074 перегляди

Брюс Вілліс приховував симптоми хвороби на зйомках - дружина актора 15:28 • 31649 перегляди

Ромео Бекхем уперше після розриву з колишньою дівчиною був помічений із моделлю Керолайн Даур у Парижі 18:25 • 11190 перегляди