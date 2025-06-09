Генпрокурор Каліфорнії хоче подати позов проти Трампа за розгортання Нацгвардії в Лос-Анджелесі
Київ • УНН
Роб Бонта заявив, що Трамп наказав направити війська на імміграційні протести, загостривши ситуацію. Штат подає до суду на адміністрацію Трампа та вимагає скасувати федералізацію Нацгвардії.
Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що суверенітет штату був "розтоптаний" президентом США Дональдом Трампом, коли він наказав направити війська на імміграційні протести в Лос-Анджелесі, передає УНН із посиланням на AP.
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Протести затихли лише в неділю, але "відтоді, як Трамп оголосив про свій план розгортання військ, ситуація на місцях швидко загострилася, а заворушення зросли за одну ніч", – сказав Бонта на прес-конференції в понеділок. "Це не було неминучим".
Бонта оголосив у понеділок про плани подати до суду на адміністрацію Трампа. Він сказав, що в позові буде вимагатися від суду "скасувати незаконні дії президента щодо федералізації Національної гвардії Каліфорнії".
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Штат також домагається судового наказу, який визнає федералізацію гвардії Трампом незаконною, сказав Бонта. Він каже, що штат домагатиметься заборонного наказу, щоб зупинити розгортання військ.
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Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях.
Війська Національної гвардії Каліфорнії були розгорнуті на вулицях Лос-Анджелеса в неділю, щоб допомогти придушити протести, які тривають третій день, проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа, крок, який губернатор штату-демократ Гевін Ньюсом назвав незаконним.
Політолог Олег Лісний в коментарі УНН зазначав, що протести у США – це наслідок "простих" рішень президента Дональда Трампа. Своїми рішеннями він підштовхує людей до більш радикальних дій.