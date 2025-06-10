Пентагон перебрасывает 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

Пентагон перебросит около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Детали

По его словам, развертывание полного батальона морпехов является временной мерой, пока в город прибудут дополнительные войска Национальной гвардии.

В настоящее время администрация Трампа не будет применять Закон о восстании, который позволил бы войскам принимать непосредственное участие в гражданской правоохранительной деятельности - цитирует издание собеседника.

СМИ добавляет, что батальон морпехов относится к центру воздушных наземных боевых действий Корпуса морской пехоты США в 29 Palms, который дислоцируется в пустыне примерно в 140 милях (примерно 225 км) к востоку от Лос-Анджелеса.

Справка

В США как для морских пехотинцев, так и для бойцов Нацгвардии запрещено участие в правоохранительной деятельности, в частности арестах. Этот запрет будет снят, если президент Дональд Трамп не задействует Закон о восстании (Insurrection Act), который позволяет главе государства применить войска для прекращения мятежа или вооруженного сопротивления федеральной власти.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал этот шаг незаконным. По его словам, он планирует подать в суд на администрацию из-за развертывания, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов.

Протесты в США: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию