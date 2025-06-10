Пентагон перебрасывает 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 18257 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 54353 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 55976 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 54065 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 102927 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 44558 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 41023 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 126437 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 91593 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 46648 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.4м/с
64%
755мм
Популярные новости

Не только зэков: оккупанты бросают на фронт "военную комендатуру лнр" из-за нехватки живой силы

9 июня, 15:14 • 8250 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 34559 просмотра

Скандальный иск развалился: Балдони проиграл дело против Лайвли и Рейнольдса на $400 млн

17:55 • 6056 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

18:25 • 14265 просмотра

Убийство матери и дочери из Украины в Бельгии: сын погибшей заявил, что пошел на преступление из-за бытовой ссоры

18:43 • 11236 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 102925 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 137155 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 126437 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 145761 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 132500 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

18:25 • 14276 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 34566 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 70345 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 87962 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 91593 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Пентагон перебрасывает 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

Киев • УНН

 • 198 просмотра

В город временно перебросят батальон морской пехоты, пока прибудут дополнительные силы Нацгвардии. Трамп не будет применять закон о восстании, который позволил бы военным участвовать в правоохранительной деятельности.

Пентагон перебрасывает 700 морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

Пентагон перебросит около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует УНН.

Детали

По его словам, развертывание полного батальона морпехов является временной мерой, пока в город прибудут дополнительные войска Национальной гвардии.

В настоящее время администрация Трампа не будет применять Закон о восстании, который позволил бы войскам принимать непосредственное участие в гражданской правоохранительной деятельности

- цитирует издание собеседника.

СМИ добавляет, что батальон морпехов относится к центру воздушных наземных боевых действий Корпуса морской пехоты США в 29 Palms, который дислоцируется в пустыне примерно в 140 милях (примерно 225 км) к востоку от Лос-Анджелеса.

Справка

В США как для морских пехотинцев, так и для бойцов Нацгвардии запрещено участие в правоохранительной деятельности, в частности арестах. Этот запрет будет снят, если президент Дональд Трамп не задействует Закон о восстании (Insurrection Act), который позволяет главе государства применить войска для прекращения мятежа или вооруженного сопротивления федеральной власти.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал этот шаг незаконным. По его словам, он планирует подать в суд на администрацию из-за развертывания, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов.

Протесты в США: Трамп объяснил, почему ввел Нацгвардию09.06.25, 20:30 • 2170 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Корпус морской пехоты США
Пентагон
Калифорния
Дональд Трамп
Лос-Анджелес
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9