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Трамп заявил, что войска будут оставаться в Лос-Анджелесе, "пока не исчезнет опасность"

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Трамп заявил, что не волнуется из-за ситуации в Лос-Анджелесе и Нацгвардия останется там, пока существует опасность. Развертывание войск продлится 60 дней и будет стоить 134 миллиона долларов.

Трамп заявил, что войска будут оставаться в Лос-Анджелесе, "пока не исчезнет опасность"

Президент США Дональд Трамп заявил, что войска Национальной гвардии будут оставаться в Лос-Анджелесе, пока будет продолжаться угроза, и заверил - ситуация под контролем и не вызывает у него беспокойства. Об этом пишет APNews передает УНН.

Трамп заявил, что "не волнуется из-за того, что ситуация с военными на местах в Лос-Анджелесе может выйти из-под контроля".

На вопрос, обеспокоен ли он, Трамп ответил: "Нет, все в порядке".

А на вопрос о том, как долго войска Национальной гвардии будут оставаться в Лос-Анджелесе, он не дал конкретного ответа.

"Пока не будет опасности. Когда опасности не будет, они уйдут", - сказал президент США.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестующими против рейдов на рабочих местах.

Войска Национальной гвардии Калифорнии были развернуты на улицах Лос-Анджелеса в воскресенье, чтобы помочь подавить протесты, которые продолжаются третий день, против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа, шаг, который губернатор штата-демократ Гэвин Ньюсом назвал незаконным.

Калифорния оспаривает приказ Трампа об отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес. Штат подал иск против администрации Трампа из-за ее решения развернуть войска в Лос-Анджелесе для защиты агентов иммиграционной службы и подавить протесты недовольных с помощью силовиков. Трампа обвиняют в "беспрецедентной узурпации государственной власти и ресурсов".

Как сообщает Associated Press развертывание федеральных войск США в Лос-Анджелесе для подавления протестов продлится 60 дней. Министр обороны США заявил, что это будет стоить 134 миллиона долларов.

Алена Уткина

Алена Уткина

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