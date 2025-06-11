Губернатор Калифорнии заявил, что Трамп разрушает демократию США - NYT

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к нации с резкой критикой действий президента США Дональда Трампа, заявив, что Америка находится на грани авторитаризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Во время общенационального обращения Ньюсом заявил, что в стране происходит "нападение на демократию".

"Демократия подвергается нападению прямо на наших глазах – момент, которого мы боялись, наступил", – сказал губернатор Калифорнии.

Ньюсом обвинил Трампа в "разжигании взрывоопасной ситуации", когда тот "захватил командование Национальной гвардией Калифорнии" и привлек "4 тыс. военнослужащих и 700 морских пехотинцев".

"Трамп растягивает военную неразбериху по всему Лос-Анджелесу. Его агенты арестовывают посудомойщиков, садовников, поденных рабочих и швей", – заявил Ньюсом.

"Авторитарные режимы начинают с нападений на людей, которые меньше всего способны защитить себя. Но они на этом не останавливаются. Трамп и его сторонники процветают на раздоре, поскольку это позволяет им получить больше власти и осуществлять еще больший контроль", – сказал губернатор.

"Я прошу всех найти время, чтобы поразмыслить над этим опасным моментом — президент, который не хочет быть связанным никаким законом или конституцией, осуществляет единое наступление на американские традиции", – подчеркнул Ньюсом.

Дополнительно

В понедельник Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на Президента США Дональда Трампа, оспаривая военную мобилизацию как незаконный захват государственной власти. Во вторник он подал экстренное ходатайство с просьбой к суду немедленно запретить военным патрулировать городские улицы или сотрудничать с иммиграционными агентами.

Справка

Гэвин Ньюсом – действующий Губернатор Калифорнии, потенциальный кандидат в Президенты США от Демократической партии на выборах 2028 года.

Напомним

В Лос-Анджелесе продолжаются протесты https://unn.ua/news/protesty-proty-dii-imihratsiinykh-ahentiv-trampa-ta-natshvardii-u-ssha-27-areshtiv-u-los-andzhelesi-60-u-san-frantsysko из-за агрессивной иммиграционной политики и федеральных рейдов.

Мэр города Карен Басс объявила комендантский час в центре города.

Трамп заявил, что войска будут оставаться в Лос-Анджелесе, "пока не исчезнет опасность".