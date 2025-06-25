Калифорния выделит 750 млн долларов на налоговые льготы для кино и ТВ

Законодатели Калифорнии согласились на ежегодное финансирование в размере 750 миллионов долларов на поддержку кино- и телепроизводства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Руководство Сената и Ассамблеи штата согласилось с инициативой губернатора Гэвина Ньюсома по расширению программы, которая до сих пор составляла 330 миллионов долларов. По данным источников, официальное утверждение ожидается в пятницу во время голосования за соответствующий законопроект.

Это расширение Ньюсом предложил еще в октябре прошлого года в ответ на падение производства в индустрии. Это был один из его ключевых приоритетов в бюджетном цикле, хотя точная сумма оставалась неопределенной до финализации бюджетного соглашения на этой неделе.

Калифорнийская комиссия по вопросам киноискусства прогнозирует, что дополнительное финансирование позволит увеличить количество рабочих мест на 40–50 %, что составляет примерно от 4 тысяч 400 до 5 тысяч 500 новых рабочих мест в киноиндустрии.

Законопроект AB 1138, который сопровождает программу, должен сделать ее еще более щедрой. Он увеличивает базовую налоговую льготу для проектов с 20% до 35%, а в отдельных случаях – до 40% для съемок за пределами Лос-Анджелеса.

Программа также распространяется на ситкомы, анимацию и крупные конкурсные шоу.

Дополнительно

В ходе обсуждения документа были внесены положения, направленные на поддержку малообеспеченных общин. Первоначальную идею о надбавке в 5% для съемок в бедных районах признали непригодной. Вместо этого предусмотрен бонус в 2% для компаний, которые возьмут на стажировку от одного до четырех человек из программ, ориентированных на традиционно маргинализированные группы населения.

Кроме того, "законопроект также имеет целью открыть учебные программы для дополнительных некоммерческих организаций, начиная со следующего года". При этом особо подчеркивается, что "стажеры не должны вытеснять опытных работников", что является важным условием для профсоюзов отрасли.

Существующая программа уже требует отчетности о расовом, этническом и гендерном составе работников. Новые поправки добавляют сюда еще и почтовый индекс для оценки географического разнообразия, а также статус ветерана.

Ожидается, что AB 1138 будет одобрен до 4 июля и сразу вступит в силу.

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