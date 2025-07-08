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Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
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Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
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Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги

Киев • УНН

 • 1049 просмотра

С 12 мая 2025 года в ЦПАУ Киева стартовала услуга регистрации домашних животных. За первые семь недель было подано 1824 заявления на регистрацию.

Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги

С 12 мая 2025 года в Центрах предоставления административных услуг Киева официально стартовала услуга регистрации домашних животных. За первые семь недель подано уже 1824 заявления, сообщили в столичном ЦПАУ на запрос УНН.

За период с 12.05.2025 по 03.07.2025 через центры предоставления административных услуг города Киева подано 1824 заявления на регистрацию домашних животных

- говорится в письме.

Для чего нужно регистрировать животных

Регистрация домашних животных в ЦПАУ - это реальный инструмент защиты животных и их владельцев. Она позволяет городу формировать точную картину количества домашних питомцев, лучше планировать развитие инфраструктуры, обеспечивать соблюдение ветеринарно-санитарных норм и эффективнее бороться с проблемой бездомных животных.

Кроме этого, регистрация значительно повышает шансы на возвращение потерянного животного: наличие уникального идентификационного номера упрощает поиск и установление владельца. В системе также фиксируются данные о вакцинации и общем состоянии здоровья животного, что является важным для безопасности всего сообщества.

Владелец получает юридически подтвержденное право собственности на питомца и ответственность за него в случае непредвиденных ситуаций.

Как зарегистрировать животное

Сейчас для владельцев собак услуга регистрации является обязательной, тогда как регистрация кошек остается добровольной. 

Владельцу необходимо лишь подать заполненную форму №1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивается уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

У "Киев Цифровой" появился сервис для поиска домов бездомным животным10.04.25, 14:20 • 9344 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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