Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги

З 12 травня 2025 року в Центрах надання адміністративних послуг Києва офіційно стартувала послуга реєстрації домашніх тварин. За перші сім тижнів подано вже 1824 заяв, повідомили у столичному ЦНАП на запит УНН.

За період з 12.05.2025 по 03.07.2025 через центри надання адміністративних послуг міста Києва подано 1824 заяви на реєстрацію домашніх тварин - ідеться в листі.

Для чого потрібно реєструвати тварин

Реєстрація домашніх тварин у ЦНАПах - це реальний інструмент захисту тварин і їхніх власників. Вона дозволяє місту формувати точну картину кількості домашніх улюбленців, краще планувати розвиток інфраструктури, забезпечувати дотримання ветеринарно-санітарних норм і ефективніше боротися з проблемою безпритульних тварин.

Окрім цього, реєстрація значно підвищує шанси на повернення загубленої тварини: наявність унікального ідентифікаційного номера спрощує пошук і встановлення власника. У системі також фіксуються дані про вакцинацію та загальний стан здоров’я тварини, що є важливим для безпеки всієї громади.

Власник отримує юридично підтверджене право власності на улюбленця і відповідальність за нього у разі непередбачуваних ситуацій.

Як зареєструвати тварину

Наразі для власників собак послуга реєстрації є обовʼязковою, натомість реєстрація котів залишається добровільною.

Власнику необхідно лише подати заповнену форму №1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

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