Домашніх тварин у Києві відтепер можна зареєструвати в ЦНАП: як це працює
Київ • УНН
У Києві з 12 травня в усіх ЦНАП запрацює послуга реєстрації домашніх тварин. Для собак це обов'язково, для котів - за бажанням власника, потрібні документи та ветеринарний паспорт.
Із 12 травня у всіх Центрах надання адміністративних послуг Києва запрацює нова послуга - реєстрація домашніх тварин, повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
Деталі
Наразі для власників собак ця послуга є обовʼязковою, натомість реєстрація котів залишається за бажанням власника.
Для реєстрації необхідно мати при собі:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний код;
- ветеринарний паспорт тварини (за наявності);
- документ, що підтверджує наявність чипування (у випадку, якщо тварина чипована);
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у Києві домашніх тварин тепер можна зареєструвати через ЦНАПи. Для реєстрації потрібна заповнена форма та квитанція про оплату, після чого видається реєстраційне посвідчення.