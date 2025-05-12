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Домашніх тварин у Києві відтепер можна зареєструвати в ЦНАП: як це працює

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Києві з 12 травня в усіх ЦНАП запрацює послуга реєстрації домашніх тварин. Для собак це обов'язково, для котів - за бажанням власника, потрібні документи та ветеринарний паспорт.

Домашніх тварин у Києві відтепер можна зареєструвати в ЦНАП: як це працює

Із 12 травня у всіх Центрах надання адміністративних послуг Києва запрацює нова послуга - реєстрація домашніх тварин, повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Деталі 

Наразі для власників собак ця послуга є обовʼязковою, натомість реєстрація котів залишається за бажанням власника.

Для реєстрації необхідно мати при собі:

  • паспорт громадянина України;
    • ідентифікаційний код;
      • ветеринарний паспорт тварини (за наявності);
        • документ, що підтверджує наявність чипування (у випадку, якщо тварина чипована);

          Нагадаємо 

          Раніше УНН повідомляв, що у Києві домашніх тварин тепер можна зареєструвати через ЦНАПи. Для реєстрації потрібна заповнена форма та квитанція про оплату, після чого видається реєстраційне посвідчення.

          Аліна Волянська

          Аліна Волянська

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