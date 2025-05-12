Домашних животных в Киеве отныне можно зарегистрировать в ЦНАП: как это работает

С 12 мая во всех Центрах предоставления административных услуг Киева заработает новая услуга - регистрация домашних животных, сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Сейчас для владельцев собак эта услуга является обязательной, зато регистрация кошек остается по желанию владельца.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

ветеринарный паспорт животного (при наличии);

документ, подтверждающий наличие чипирования (в случае, если животное чипировано);

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве домашних животных теперь можно зарегистрировать через ЦПАУ. Для регистрации нужна заполненная форма и квитанция об оплате, после чего выдается регистрационное удостоверение.