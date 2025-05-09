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У Києві домашніх тварин можна буде реєструвати через ЦНАПи: що для цього потрібно

Київ • УНН

 • 1812 перегляди

У Києві домашніх тварин тепер можна зареєструвати через ЦНАПи. Для реєстрації потрібна заповнена форма та квитанція про оплату, після чого видається реєстраційне посвідчення.

У Києві домашніх тварин можна буде реєструвати через ЦНАПи: що для цього потрібно

У Києві запускають новий сервіс реєстрації домашніх тварин - через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомили у Київській міській лікарні ветеринарної медицини, передає УНН.

Деталі

Для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму №1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату. Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

У "Київ Цифровий" з'явився сервіс для пошуку домівок безпритульним тваринам10.04.25, 14:20 • 9251 перегляд

Зараз реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів – за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм

 – зазначив директор Київської міської лікарні ветеринарної медицини Сергій Сабуров.

Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах Києва.

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Нагадаємо

В Україні запустили Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Це державний реєстр на платформі Дія.Engine. У ньому зберігатимуть дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані.

Лілія Набока

Лілія Набока

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