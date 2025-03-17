Один із притулків на Київщині звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами: що відомо
Київ • УНН
У Вишгородському районі поліція розслідує можливе жорстоке поводження з тваринами в притулку. Собаки виснажені голодом і замкнені у вольєрах.
У Вишгородському районі Київської області поліція встановлює обставини ймовірного жорстокого поводження з тваринами в одному з місцевих притулків. Перебуваючі там собаки перебувають у жахливих умовах і не мають що їсти, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини.
Сьогодні, 17 березня, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з фото- та відеоматеріалами, у якій зазначається, що в одному з притулків Вишгородського району собаки знаходяться в неналежних умовах утримання
Повідомляється, що співробітники Вишгородського управління поліції Київщини внесли відомості за даним фактом до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
В пресслужбі поліції Вишгородського району зазначили, що правоохоронці наразі проводять перевірку викладених фактів. Після цього їм буде надано правову кваліфікацію.
В поліції не сказали, у якому конкретно притулку було зафіксовано факти жорстокого поводження з тваринами, проте завдяки соціальним мережам можна зробити припущення, що йдеться про "Сиріус" в якому наразі перебуває близько трьох тисяч собак.
На відео та світлинах можна побачити, що собаки виснажені до краю. Багато з них вже не мають сил рухатися. Тварини замкнуті у вольєрах і через це не можуть самі здобути собі якусь їжу.
Що заявляють в притулку
В "Сіріусі" ж зазначають, що фото хворих тварин зробили під час їх лікування або після важких ситуацій, наприклад, окупації. Крім того,відповідні заяви та фото публікують, вириваючи з контексту. "Хворі тварини – це не всі тварини у притулку. Але ті, хто поширює хейт, не показують тварин у хорошому стані, бо це не відповідає їхнім цілям", – заявили в притулку.
"У притулку "Сіріус" немає голоду. У нас є продукти, але маємо обмежену кількість сухого корму, тому змушені варити каші. Це складний і довгий процес, але іншого варіанту немає", – додали в "Сіріусі".
Також розповіли, що притулок існує понад 25 років. Спочатку в "Сіріусі" планували приймати в притулок до 250 собак, але через ситуацію з безпритульними тваринами в країні, війну та збільшення кількості покинутих тварин їх кількість значно виросла, заявляють в "Сіріусі".
В притулку додають, що наразі мають три тисячі тварин, яких треба годувати, лікувати і забезпечувати умовами.
Нагадаємо
У Києві 30-річний чоловік змушував собаку їсти власні фекалії за те, що вона справила потреби в коридорі. Все це бачила 8-річна донька, яка зафіксував знущання з тварини на відео. Наразі справу було передано до суду.
Також у столиці відкрили провадження через жорстоке побиття 11-річного той-тер'єра. Слідчі вилучили постраждалу тварину та передали до спеціалізованого притулку.