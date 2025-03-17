Один із притулків на Київщині звинуватили в жорстокому поводженні з тваринами: що відомо

У Вишгородському районі Київської області поліція встановлює обставини ймовірного жорстокого поводження з тваринами в одному з місцевих притулків. Перебуваючі там собаки перебувають у жахливих умовах і не мають що їсти, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Сьогодні, 17 березня, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з фото- та відеоматеріалами, у якій зазначається, що в одному з притулків Вишгородського району собаки знаходяться в неналежних умовах утримання - говориться в повідомленні поліції.

Повідомляється, що співробітники Вишгородського управління поліції Київщини внесли відомості за даним фактом до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

В пресслужбі поліції Вишгородського району зазначили, що правоохоронці наразі проводять перевірку викладених фактів. Після цього їм буде надано правову кваліфікацію.

В поліції не сказали, у якому конкретно притулку було зафіксовано факти жорстокого поводження з тваринами, проте завдяки соціальним мережам можна зробити припущення, що йдеться про "Сиріус" в якому наразі перебуває близько трьох тисяч собак.

На відео та світлинах можна побачити, що собаки виснажені до краю. Багато з них вже не мають сил рухатися. Тварини замкнуті у вольєрах і через це не можуть самі здобути собі якусь їжу.

Що заявляють в притулку

В "Сіріусі" ж зазначають, що фото хворих тварин зробили під час їх лікування або після важких ситуацій, наприклад, окупації. Крім того,відповідні заяви та фото публікують, вириваючи з контексту. "Хворі тварини – це не всі тварини у притулку. Але ті, хто поширює хейт, не показують тварин у хорошому стані, бо це не відповідає їхнім цілям", – заявили в притулку.

"У притулку "Сіріус" немає голоду. У нас є продукти, але маємо обмежену кількість сухого корму, тому змушені варити каші. Це складний і довгий процес, але іншого варіанту немає", – додали в "Сіріусі".

Також розповіли, що притулок існує понад 25 років. Спочатку в "Сіріусі" планували приймати в притулок до 250 собак, але через ситуацію з безпритульними тваринами в країні, війну та збільшення кількості покинутих тварин їх кількість значно виросла, заявляють в "Сіріусі".

В притулку додають, що наразі мають три тисячі тварин, яких треба годувати, лікувати і забезпечувати умовами.

Нагадаємо

У Києві 30-річний чоловік змушував собаку їсти власні фекалії за те, що вона справила потреби в коридорі. Все це бачила 8-річна донька, яка зафіксував знущання з тварини на відео. Наразі справу було передано до суду.

Також у столиці відкрили провадження через жорстоке побиття 11-річного той-тер'єра. Слідчі вилучили постраждалу тварину та передали до спеціалізованого притулку.