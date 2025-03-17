Один из приютов в Киевской области обвинили в жестоком обращении с животными: что известно

В Вышгородском районе Киевской области полиция устанавливает обстоятельства вероятного жестокого обращения с животными в одном из местных приютов. Находящиеся там собаки находятся в ужасных условиях и нечего есть, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Сегодня, 17 марта, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация с фото- и видеоматериалами, в которой отмечается, что в одном из приютов Вышгородского района собаки находятся в ненадлежащих условиях содержания - говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что сотрудники Вышгородского управления полиции Киевской области внесли сведения по данному факту в единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

В пресс-службе полиции Вышгородского района отметили, что правоохранители сейчас проводят проверку изложенных фактов. После этого им будет предоставлена правовая квалификация.

В полиции не сказали, в каком конкретно приюте были зафиксированы факты жестокого обращения с животными, однако благодаря социальным сетям можно предположить, что речь идет о "Сириус", в котором сейчас находится около трех тысяч собак.

На видео и фотографиях можно увидеть, что собаки истощены до предела. Многие из них уже не имеют сил двигаться. Животные заперты в вольерах и поэтому не могут сами добыть себе какую-то пищу.

Что заявляют в приюте

В "Сириусе" же отмечают, что фото больных животных сделали во время их лечения или после тяжелых ситуаций, например, оккупации. Кроме того, соответствующие заявления и фото публикуют, вырывая из контекста. "Больные животные – это не все животные в приюте. Но те, кто распространяет хейт, не показывают животных в хорошем состоянии, потому что это не соответствует их целям", – заявили в приюте.

"В приюте "Сириус" нет голода. У нас есть продукты, но у нас ограниченное количество сухого корма, поэтому мы вынуждены варить каши. Это сложный и долгий процесс, но другого варианта нет", – добавили в "Сириусе".

Также рассказали, что приют существует более 25 лет. Сначала в "Сириусе" планировали принимать в приют до 250 собак, но из-за ситуации с бездомными животными в стране, войны и увеличения количества брошенных животных их количество значительно выросло, заявляют в "Сириусе".

В приюте добавляют, что сейчас у них три тысячи животных, которых нужно кормить, лечить и обеспечивать условиями.

Напомним

В Киеве 30-летний мужчина заставлял собаку есть собственные фекалии за то, что она справила нужду в коридоре. Все это видела 8-летняя дочь, которая зафиксировала издевательства над животным на видео. В настоящее время дело было передано в суд.

Также в столице открыли производство из-за жестокого избиения 11-летнего той-терьера. Следователи изъяли пострадавшее животное и передали в специализированный приют.