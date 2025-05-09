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В Киеве домашних животных можно будет регистрировать через ЦНАПы: что для этого нужно

Киев • УНН

 • 1036 просмотра

В Киеве домашних животных теперь можно зарегистрировать через ЦНАПы. Для регистрации необходима заполненная форма и квитанция об оплате, после чего выдается регистрационное удостоверение.

В Киеве домашних животных можно будет регистрировать через ЦНАПы: что для этого нужно

В Киеве запускают новый сервис регистрации домашних животных - через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Об этом сообщили в Киевской городской больнице ветеринарной медицины, передает УНН.

Детали

Для регистрации владельцу необходимо лишь подать заполненную форму №1, которая предоставляется непосредственно в ЦНАПе, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на любимца.

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Сейчас регистрация является обязательной для всех собак, а для кошек – по желанию владельца. Прежде всего, это вопрос безопасности, ведь в случае побега животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы оперативного возвращения его домой. В то же время актуальная информация о количестве домашних животных в городе позволит более эффективно планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм

 – отметил директор Киевской городской больницы ветеринарной медицины Сергей Сабуров.

Сервис будет доступен уже с понедельника, 12 мая, во всех ЦНАПах Киева.

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Напомним

В Украине запустили Единый государственный реестр домашних животных. Это государственный реестр на платформе Дія.Engine. В нем будут хранить данные о котах, собаках и хорьках: кличка и описание животного, информация о вакцинации и биостерилизации, контакты владельцев или содержателей, и другие существенные для здоровья животного данные.

Лилия Набока

Лилия Набока

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