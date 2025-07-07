Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Киев • УНН
российские войска активизировали удары по ТЦК, в частности 7 июля попали в Харьковский и вблизи Запорожского областных ТЦК, есть раненые. Днем ранее атакован Кременчугский районный ТЦК, что свидетельствует о попытках сорвать мобилизацию.
В Украине в течение последних недель российские захватчики значительно активизировали удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Чего россияне пытаются достичь этой тактикой и какие меры безопасности принимаются, чтобы сохранить жизнь людей, журналисту УНН рассказал соучредитель и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
Удары россиян по ТЦК и СП
Сегодня, 7 июля российские войска нанесли удары по Харькову и Запорожью, попав в Харьковский областной ТЦК и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК. В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что в результате этих ударов есть раненые.
Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП
По предварительным данным, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены три человека".
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Днем ранее в результате атаки БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области, произошло попадание в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.
6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг, Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом рядом. Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет
Такой список российских преступлений можно продолжать долго. В последние дни подобные удары происходят на постоянной основе и это не может не влиять на работу ТЦК. Россияне это понимают, и продолжают осуществлять свои действия, чтобы сорвать мобилизацию военнообязанных в силы обороны.
Россияне хотят сорвать мобилизацию
Одной из главных целей россиян является срыв мобилизации. В западном направлении они работают, чтобы перекрыть поставки оружия, здесь они работают над тем, чтобы перекрыть поставки людей. И чтобы перекрыть этот процесс увеличения количества украинских военнослужащих, они не жалеют даже самого дорогого своего оружия. В частности, баллистических ракет "Искандеры"
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Эксперт подчеркнул, что для защиты от этой угрозы существует наработанный алгоритм действий, который позволяет защитить жизнь военнослужащих и военнообязанных.
Существует четкий алгоритм действий в случае угрозы. Прежде всего это реагирование на воздушную тревогу, которая предусматривает рассредоточение и скорейшее перемещение в укрытия
Кузан также пояснил, что сейчас все здания ТЦК потенциально находятся под вражеским прицелом. Но до некоторых может долететь только баллистика, а до тех, которые ближе к линии фронта, могут достичь и КАБы, и дроны. В этой ситуации значительную роль играют также органы власти и общины на местах, которые могут способствовать безопасности военных.
Местные общины могут также обеспечивать сотрудников ТЦК укрытиями, а также транспортными средствами для большей надежности принятых мер безопасности
Работе ТЦК ничего не угрожает
Кузан добавил, что сейчас система работы ТЦК в условиях войны хорошо налажена и удары по ТЦК не влияют на мобилизацию в целом.
В случае воздушной тревоги, или даже попадания, конечно происходит приостановка работы того или иного ТЦК. Но уже есть налаженная система, которая позволяет военным ТЦК вернуться к полноценному выполнению своих обязанностей, а значит мобилизация продолжается
Он также напомнил, что вражеские удары по ТЦК тесно связаны с мощной информационной кампанией, которая была развернута россиянами в течение лет войны.
российские захватчики в течение лет осуществляли информационную кампанию против ТЦК, активно распространяя информацию о различных инцидентах. Теперь, когда они довели негативное отношение некоторых граждан к военным ТЦК до более высокого уровня, они целенаправленно бьют по ним, рассчитывая на одобрение и поддержку со стороны этих слоев
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